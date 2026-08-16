《500甜》甜點派對邊吃邊玩再升級！集甜挑戰抽破2千份好禮　達人座談揭密爆款甜點

500甜2026甜點派對，推出限量集點活動，有超過2千份好禮等著大家抽。圖／500甜提供

由《500輯》發起的年度甜點盛會 《第二屆500甜2026》，集結全台超過 40 家人氣甜點與飲品品牌，打造屬於台灣的甜點生活節。今年500甜2026甜點派對將於8月21日至23日在松山文創園區二號倉庫登場，除了網羅全台人氣甜點品牌，更推出限量互動企畫 「集甜挑戰」，以及重量級甜點講座、花藝與和菓子手作體驗，邀請民眾不只是吃甜，更能從互動、交流與體驗中，認識甜點背後的人與故事。

一邊吃甜、一邊闖關，完成集甜挑戰把驚喜帶回家

今年的 「集甜挑戰」全新升級，將甜點派對變成一場充滿樂趣的闖關遊戲。民眾入場後可先至服務台領取「集甜卡」，於活動現場任2間甜點或飲品品牌完成消費後，再前往指定品牌攤位完成互動任務，即可至服務台參與抽獎。活動共準備超過 2,200 份限量好禮，包括 Feeling18 可可樂章禮盒、午後紅茶、Cheers 氣泡水、SERENE HOUSE 桃金孃香氛禮盒、WHITE MIST 白霧時光耳掛咖啡、拾個月飛天脆可可、三萩茶會甜點，以及「去哪吃」APP限定帆布袋等，透過遊戲互動，讓民眾在品嚐甜點的同時，也能深入認識不同品牌的特色與故事。

500甜合作單位。圖／500甜提供

爆款甜點講座、花藝創作、和菓子手作，打造最有溫度的甜點舞台

除了甜點派對，500甜也全新打造多場限定舞台活動，從甜點趨勢、美學生活到職人工藝，帶領民眾以不同角度探索甜點文化。

8月22日登場的 「500甜講座對談｜爆款甜點的祕密」，邀請台北晶華酒店董事總經理暨集團營運長吳偉正、旅居巴黎的美食作家謝忠道，以及 法朋烘焙甜點坊創辦人暨主廚李依錫同台分享。三位將分別從飯店經營、國際甜點趨勢與甜點職人的角度，解析一款甜點如何從默默無聞走向市場焦點，也分享爆款甜點背後真正打動人心的，不只是味道，更是一段值得分享與回味的體驗，以及長時間累積而成的品牌價值。

除了講座外，8月22日下午，人氣花藝品牌提普西花店將帶來 「夏日植感提案｜花與甜的風格練習」，以甜點色彩為靈感，結合花藝創作與生活美學，帶領學員完成專屬夏日花藝作「蛋糕花」；8月23日則由三日月和菓子推出 「一口一季節的優雅練習｜手作和菓子」，由和菓子師傅楊裕明親自帶領民眾體驗日式和菓子製作，從手感、色彩到造型細節，感受日本甜點工藝的細膩與季節之美。

500甜2026甜點派對，也推出講座、體驗手作等活動。圖／500甜提供

中國信託uniopen聯名卡 持卡可免費快速入場

500甜與中國信託uniopen聯名卡合作，只要持實體卡片，就能免費且快速入場500甜2026甜點派對，於各甜點飲品攤位消費並出示卡片，也能有專屬優惠；星展銀行則推出「500甜美食踩點特務行動」，持星展信用卡至精選合作店家消費，最高可享13%刷卡金回饋，活動需事先登錄其他規則詳見官網。「去哪吃」APP在活動現場，完成指定任務就能獲得好禮。

每天前200位入場500甜點派對，就能獲得Cheers氣泡水乙瓶，現場參加品牌活動還有好禮；現場加入Feeling 18官方IG，也能獲得品牌好禮；完成午後紅茶指定攤位任務，可獲得限量造型環保袋，現場購買還能參加抽獎；於SERENE HOUSE完成指定任務，可獲得折扣碼，消費滿額還能抽香氛機。

於WHITE MIST 白霧時光完成指定任務，現場送好禮；在三萩茶會完成現場指定任務，有機會獲得免費飲品、聯名航空包等好禮；於台中十大伴手禮代表的拾個月，追蹤IG與打卡，送飛天登機艙；而UCC冠軍監修系列，在現場完成指定任務就有機會免費體驗。

從一口甜點到一場體驗，500甜希望讓民眾不只是品嘗美味，更能透過講座、互動與手作，走進甜點背後的故事。今年夏天，邀請大家走進松山文創園區，在一場充滿甜味與生活感的甜點盛會中，找到屬於自己的「一口療癒」。

持中國信託uniopen聯名卡，可以免費快速入場500甜2026甜點派對。圖／業者提供