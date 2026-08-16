滿級的奢華！LV跨界玩車超狂 保時捷911變身移動精品

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）將「旅行的藝術」延伸至汽車領域，攜手以高度客製化重塑經典保時捷（Porsche）911聞名的加州跑車工作室Singer，共同打造兩款獨一無二的Porsche 911，分別為「Classic經典版」與「Classic Turbo經典渦輪版」。這也是路易威登首次以跨部門工藝打造完整聯名汽車計畫，集結硬箱製造、皮具、時裝、鞋履與製表等不同工藝部門，將原本屬於不同領域的專業整合於一輛車之中，讓汽車不只是交通工具，更成為承載個人風格與旅行想像的移動藝術品。

這項合作最初其實源自一只腕表：路易威登與Singer接洽時，最初的構想是為Singer重塑的保時捷911打造一只儀表板時鐘，由位於瑞士的La Fabrique des Temps Louis Vuitton製表工坊設計製作。以品牌經典Tambour腕表為靈感，時鐘採用辨識度極高的圓潤輪廓與錶圈12個拋光雕刻字母；隨著計畫深化，雙方決定將合作延伸至車內每個細節。包括時速表、轉速表與儀表板，都重新套用Tambour腕表的指針、時標與圖形語彙，並以鈷藍色搭配亮橙色，將高級製表語言融入駕駛艙。

其中「Classic經典版」以雙門轎跑車呈現，車身採用藏紅花色與鈷藍色專屬塗裝，並配置可搭載行李箱、衝浪板或滑雪板的客製化車頂行李架，從外型便傳達為長途旅行而生的性格。藏紅花色是路易威登品牌歷史超過半世紀的經典色彩，也與品牌旅行箱文化密切相關；車內則大量使用自然色調皮革，呼應VVT皮革，並以黃色縫線、菱形壓花及Monogram花朵圖案點綴。汽車內裝常見的塑料零件，被金屬材質與手工修飾取代，旋鈕、控制開關、鎖具、拉環與通風口皆經過精細加工，部分表面處理更借鑑高級製表的拋光與緞面打磨工藝。甚至燃油蓋、機油蓋的字體，也採用路易威登腕表零件所使用的獨特字體。

為完整呈現「旅行的藝術」，路易威登甚至替車主打造一套從頭到腳的專屬裝備，包括Millésime頂級小牛皮賽車夾克、重磅棉絲牛仔褲、LV Rally汽車鞋、LV Remix Derby德比鞋、駕駛手套及碳纖維與玻璃纖維製成的噴射型安全帽；連鑰匙包、汽車文件手拿包與行李箱都經過重新設計。Bisten、Keepall以及專為車頭行李廂打造的行李箱，讓旅行裝備與汽車本身形成完整的一體化美學。

另一款「Classic Turbo經典渦輪版」則由路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière主導，將他對汽車與航海的熱情融入設計。這款敞篷911以Calcaire Lutétien巴黎石灰岩色為主調，搭配棕色、金色、天然皮革與木材，車尾行李艙更以仿柚木甲板的木質設計呼應經典摩托艇。車內中央鞍座配置訂製儀表板時鐘，金色儀表、點火鑰匙與車身色調彼此呼應；排檔桿則以天然皮革抽繩呼應Noé包的設計。前行李廂配置三件式訂製箱體，可拆分為獨立手提箱，車內還有Alma、Express、Noé、Cruiser及木質Petite Malle等專屬旅行配件，讓車輛從駕駛、收納到旅途中使用的物件，都維持一致的設計風貌。

路易威登與Singer最初的構想是為Singer重塑的保時捷911打造一只儀表板時鐘。圖／路易威登提供

Singer重塑的Porsche 911「Classic經典版」。圖／路易威登提供

改裝車隨附的頭盔。圖／路易威登提供

Singer重塑的Porsche 911內有車廠與路易威登品牌雙簽名。圖／路易威登提供

Singer重塑的Porsche 911「Classic經典版」。圖／路易威登提供

改裝車隨附的頭盔製作工藝。圖／路易威登提供

路易威登與Singer最初的構想是為Singer重塑的保時捷911打造一只儀表板時鐘。圖／路易威登提供

Singer重塑的Porsche 911「Classic Turbo經典渦輪版」。圖／路易威登提供

Singer重塑的Porsche 911「Classic經典版」儀表板。圖／路易威登提供