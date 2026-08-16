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星宇第2架藝術機「空山金」抵台！20日首航成田 未來飛航計畫曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供
星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供

星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」，於今早9時43分抵台，還驚喜與空山銀合體，預計8月20日首航JX800東京成田，10月1日起主題航班將正式定期飛航東京（JX800/801）、鳳凰城及布拉格等航線，另還規畫8月26日飛航曼谷航線為旅客帶來期間限定的藝術飛行體驗。

星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出STARLUXAIRSORAYAMA藝術計劃，以星宇航空A350-1000旗艦機型推出一金一銀藝術機，機上配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。

空山金（機身編號 B-58554）「AIRSORAYAMA GOLD空山金」於法國時間14日正式完成交機，今（16日）早9時43分降落桃園國際機場，正式加入星宇航空機隊，並規畫於8月20日正式投入營運，執飛台北-東京成田航線JX800。

為讓藝術家空山基親自見證其創作化身為翱翔天際的藝術機，星宇航空特別安排「空山金」與「空山銀」兩架藝術機首度於東京成田國際機場停機坪並肩亮相，讓空山基近距離感受作品從創作概念、設計到實際呈現於機身的完整成果。

這次難得的同場，也將為「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術計畫留下珍貴紀錄，也極可能成為兩架藝術機海外唯一一次同場同框，為這項跨界藝術計畫留下極具代表性的珍貴畫面。

星宇航空表示，隨著「空山金」加入營運，兩架藝術機將陸續飛航星宇航空全球航網，並將於8月26日驚喜飛航曼谷航線，為旅客帶來期間限定的藝術飛行體驗。此外，AIR SORAYAMA藝術計劃將創意延伸至報到櫃檯、機上備品及安全示範影片等讓藝術融入旅程的每一個環節。

自10月1日起，主題航班將正式定期飛航東京（JX800/801）、鳳凰城及布拉格等航線，欲了解更多主題航班與聯名細節，可至STARLUX AIRSORAYAMA主題網站查詢（media.starlux-airlines.com/airsorayama）。

除了B-58554「空山金」抵台，星宇航空本周也完成A330neo（B-58309）交機，持續擴充中長程廣體機隊。隨著新機陸續加入，星宇航空目前機隊規模已達36架，包含本月交付的A350-1000及A330neo，目前機隊共13架A321neo、9架A330neo、10架A350-900及4架A350-1000，持續以高效率、年輕化的機隊支撐航網成長。

其中，A350-1000具備遠程飛航與高載客量優勢，將成為星宇航空拓展長程航網的重要機型；而「STARLUX AIRSORAYAMA」金銀雙機更將航空器與當代藝術結合，讓飛機不只是連結世界的交通工具，更成為展現品牌創意與美學的空中鉅作。

星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台。圖／星宇航空提供
星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台。圖／星宇航空提供

星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供
星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供

空山銀與空山金2架藝術機於桃園機場合體畫面。圖／星宇航空提供
空山銀與空山金2架藝術機於桃園機場合體畫面。圖／星宇航空提供

星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供
星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供

星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供
星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供

星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供
星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供

星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供
星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供

空山銀與空山金2架藝術機於桃園機場合體畫面。圖／星宇航空提供
空山銀與空山金2架藝術機於桃園機場合體畫面。圖／星宇航空提供

星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供
星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」於今早9時43分抵台，預計8月20日首航JX800東京成田。圖／星宇航空提供

星宇 星宇航空

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