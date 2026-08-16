快訊

日音樂祭嗨到忘情跳動！JENNIE疑似當眾走光畫面瘋傳

韓美明大型軍演觸及台灣？美駐韓第8軍團首提「第一島鏈投射戰力」

水果愈甜血糖愈容易飆？營養師提醒不甜也不能吃到飽！3種吃法最NG

聽新聞
0:00 / 0:00

胡歌帥出新高度！穿Giorgio Armani新任總監首作2026秋冬經典重現

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列形象。圖／ORSINI GROUP提供
胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列形象。圖／ORSINI GROUP提供

Giorgio Armani發布2026秋冬系列廣告大片，全球形象代言人胡歌化身優雅紳士，在東方意境濃厚的竹紋背景中演繹品牌最新男裝與眼鏡。畫面以簡潔而富有情緒的鏡頭，捕捉胡歌舉手投足間的沉著氣質，呼應Giorgio Armani一貫低調、流動而不失精準的優雅美學。

此次大片以竹紋、樹木、花束等意象串起自然與人文，並以導演椅造型的Dustin Chair及場記板，呼應胡歌演員與故事講述者的身分。片中，胡歌身著由Leo Dell'Orco主導設計的Giorgio Armani男士系列。這也是Dell'Orco首次完整主導Giorgio Armani男裝系列，延續品牌經典剪裁語彙，著重流動廓形、寬鬆比例、柔軟輪廓及反應光線變化的材質，讓傳承與創新取得平衡，體現出Armani標誌性的優雅精神。

大片中更特別以竹紋牆紙呼應東方文化意涵，象徵傳統文化中的君子之風；Armani Fiori花束則寓意高貴、堅韌、謙和與生命力。 胡歌以內斂神態詮釋Armani「疏離於形，親近於心」的美學哲思，讓人想起他近期擔綱主演的《生命樹》劇集同樣以自然保護為主題，巧妙連結廣告中的自然意象與他的銀幕形象。

胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列眼鏡形象。圖／ORSINI GROUP提供
胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列眼鏡形象。圖／ORSINI GROUP提供

胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列形象廣告。圖／ORSINI GROUP提供
胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列形象廣告。圖／ORSINI GROUP提供

胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列形象。圖／ORSINI GROUP提供
胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列形象。圖／ORSINI GROUP提供

胡歌 Armani

延伸閱讀

趙露思配戴款珠寶亮相！周大福限時精品店 金雕微型台北101大樓太酷了

《維也納美泉宮管弦樂團》歲末音樂會！經典圓舞曲與莫札特名作 早鳥優惠最後倒數

秋冬爆款鞋包一次看！張鈞甯霸氣入鏡Ferragamo大片，RV「台灣限定」仙女鞋美翻必搶

愛馬仕美妝2026秋冬限量系列！將極北雪境化作三款唇色

相關新聞

滿級的奢華！LV跨界玩車超狂 保時捷911變身移動精品

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）將「旅行的藝術」延伸至汽車領域，攜手以高度客製化重塑經典保時捷（Porsche）911聞名的加州跑車工作室Singer，共同打造兩款獨一無二的Porsche 911，分別為「Classic經典版」與「Classic Turbo經典渦輪版」。這也是路易威登首次以跨部門工藝打造完整聯名汽車計畫，集結硬箱製造、皮具、時裝、鞋履與製表等不同工藝部門，將原本屬於不同領域的專業整合於一輛車之中，讓汽車不只是交通工具，更成為承載個人風格與旅行想像的移動藝術品。

星宇第2架藝術機「空山金」抵台！20日首航成田 未來飛航計畫曝光

星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架A350-1000藝術機「空山金」，於今早9時43分抵台，還驚喜與空山銀合體，預計8月20日首航JX800東京成田，10月1日起主題航班將正式定期飛航東京（JX800/801）、鳳凰城及布拉格等航線，另還規畫8月26日飛航曼谷航線為旅客帶來期間限定的藝術飛行體驗。

胡歌帥出新高度！穿Giorgio Armani新任總監首作2026秋冬經典重現

Giorgio Armani發布2026秋冬系列廣告大片，全球形象代言人胡歌化身優雅紳士，在東方意境濃厚的竹紋背景中演繹品牌最新男裝與眼鏡。畫面以簡潔而富有情緒的鏡頭，捕捉胡歌舉手投足間的沉著氣質，呼應Giorgio Armani一貫低調、流動而不失精準的優雅美學。

像素女郎、紅心皇后…香奈兒COCO GAME 4大經典腕表玩轉黑白美學

香奈兒（CHANEL）腕表創意工作室推出全新CHANEL COCO GAME限定系列，由腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt從遊戲世界的圖像語彙汲取靈感，將像素、撲克牌、棋盤遊戲等元素融入品牌經典，透過黑白色彩、幾何線條與香奈兒女士的經典形象，讓腕表不再只是單純計時，而是讓人會心一笑的創意視覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。