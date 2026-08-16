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影／星宇航空「空山金」與「空山銀」桃機相會 20日首航東京成田

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
星宇航空表示，「STARLUX AIRSORAYAMA」金銀雙機更將航空器與當代藝術結合，讓飛機不只是連結世界的交通工具，更成為展現品牌創意與美學。記者葉信菉／攝影
星宇航空表示，「STARLUX AIRSORAYAMA」金銀雙機更將航空器與當代藝術結合，讓飛機不只是連結世界的交通工具，更成為展現品牌創意與美學。記者葉信菉／攝影

星宇航空與日本藝術家空山基合作打造的第二架A350-1000藝術機，機身編號B-58554「AIRSORAYAMA GOLD空山金」，於法國時間14日完成交機，並於16日上午9時43分降落桃園國際機場，加入星宇航空機隊。

「空山金」為星宇航空與空山基合作推出的第二架藝術機，延續「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術計畫，以空山基的金屬風格為設計元素，與先前推出的「空山銀」共同組成金銀雙機。

星宇航空表示，「空山金」預計於8月20日投入營運，執飛台北－東京成田航線JX800。星宇航空另規畫安排「空山金」與「空山銀」於東京成田國際機場停機坪並肩停放，讓空山基觀看兩架藝術機的機身設計。兩架藝術機加入營運後，將陸續執飛星宇航空航線，並預計於8月26日飛航曼谷航線。自10月1日起，主題航班將定期飛航東京JX800／JX801、鳳凰城及布拉格等航線。

空山金（左）為星宇航空與空山基合作推出的第二架藝術機，延續「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術計畫，以空山基的金屬風格為設計元素，與先前推出的空山銀（右）共同組成金銀雙機。記者葉信菉／攝影
空山金（左）為星宇航空與空山基合作推出的第二架藝術機，延續「STARLUX AIRSORAYAMA」藝術計畫，以空山基的金屬風格為設計元素，與先前推出的空山銀（右）共同組成金銀雙機。記者葉信菉／攝影

星宇航空表示，「空山金」預計於8月20日投入營運，執飛台北－東京成田航線JX800。記者葉信菉／攝影
星宇航空表示，「空山金」預計於8月20日投入營運，執飛台北－東京成田航線JX800。記者葉信菉／攝影

星宇航空與日本藝術家空山基合作打造的第二架A350-1000藝術機，機身編號B-58554「AIRSORAYAMA GOLD空山金」，於法國時間14日完成交機，並於16日上午9時43分降落桃園國際機場，加入星宇航空機隊。記者葉信菉／攝影
星宇航空與日本藝術家空山基合作打造的第二架A350-1000藝術機，機身編號B-58554「AIRSORAYAMA GOLD空山金」，於法國時間14日完成交機，並於16日上午9時43分降落桃園國際機場，加入星宇航空機隊。記者葉信菉／攝影

星宇航空與日本藝術家空山基合作打造的第二架A350-1000藝術機「空山金」上午抵達桃園機場。記者葉信菉／攝影
星宇航空與日本藝術家空山基合作打造的第二架A350-1000藝術機「空山金」上午抵達桃園機場。記者葉信菉／攝影

空山金為星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第二架藝術機，以空山基最具代表性的金屬美學為核心，讓航空器成為融合科技、工藝與當代藝術的空中作品。記者葉信菉／攝影
空山金為星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第二架藝術機，以空山基最具代表性的金屬美學為核心，讓航空器成為融合科技、工藝與當代藝術的空中作品。記者葉信菉／攝影

星宇航空 東京 桃機 航線

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