像素女郎、紅心皇后... 香奈兒COCO GAME 4大經典腕表玩轉黑白美學

香奈兒（CHANEL）腕表創意工作室推出全新CHANEL COCO GAME限定系列，由腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt從遊戲世界的圖像語彙汲取靈感，將像素、撲克牌、棋盤遊戲等元素融入品牌經典，透過黑白色彩、幾何線條與香奈兒女士的經典形象，讓腕表不再只是單純計時，而是讓人會心一笑的創意視覺。

COCO GAME系列以遊戲的概念跨越J12、BOY·FRIEND、PREMIÈRE與CODE COCO等品牌四大經典腕表，各自以不同方式重新詮釋香奈兒女士與品牌符碼。其中J12 COCO GAME巧妙地直接讓香奈兒女士「像素化」，以迷你化身在表盤上與時間賽跑的遊戲角色。J12為品牌首款中性運動腕表，設計靈感來自競速帆船，並透過高抗磨陶瓷材質與俐落線條，建立鮮明的運動美學，引裡21世紀的設計潮流。

J12 COCO GAME提供霧面黑色與亮面白色兩款38毫米表款，表盤上以碳纖維製成像素化的香奈兒女士圖騰直接化身秒針，在表盤上隨著時間流逝前進。為了讓這個看似簡單的創意真正成為可以運轉的指針，CHANEL花費10個月研發，以雷射切割碳纖維板製作人物輪廓，克服指針過重可能會影響走時的挑戰，打造出重量僅0.025克、尺寸達11.5毫米的秒針，同時兼顧精準度、指針平衡及抗震性能。

J12 COCO GAME兩款腕表細節同樣延續COCO GAME的「黑白對比」遊戲概念，黑色款表圈鑲嵌46顆長階梯形切割鑽石，與霧面黑色陶瓷形成深淺光澤對照；表盤則點綴12顆明亮式切割鑽石時標；白色款則以白色高抗磨陶瓷搭配黑色塗層精鋼，透過白漆、黑色與鑽石交織出截然不同的視覺效果。兩款腕表均搭載經瑞士官方天文台COSC認證的CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，具備約70小時動力儲存。

BOY·FRIEND COCO GAME，則從像素角色轉向撲克牌的遊戲世界。BOY·FRIEND腕表是一款以純粹線條、平衡比例與精準造型打造兼具率性與優雅的設計，打破傳統男女腕錶之間的界線。 這次腕表創意工作室讓香奈兒女士化身「紅心皇后」，黑白色調的香奈兒女士穿著經典黑色緄邊斜紋軟呢套裝、戴平頂草帽，頸間疊戴珍珠項鍊，兩枚金色心形圖騰則如同撲克牌上的紅心符號，成為表盤的視覺焦點。為了完成表盤上的立體肖像，香奈兒以10層不同顏色的油墨移印版逐層製作，每層在40度環境下乾燥1小時，從人物輪廓、斜紋軟呢、珠寶到背景光芒都各自對應不同印版，形成細緻的立體工影層次，搭配黑色鑲嵌梯鑽的精鋼表殼與白色小牛皮表帶。

同樣以黑白色彩展現品牌符碼的PREMIÈRE COCO GAME，無疑是系列中最珠寶化的選擇。PREMIÈRE是CHANEL於1987年推出的首款女士腕表，經典八角形表殼呼應N°5香水瓶蓋，皮革交織錶鍊則聯想到CHANEL經典菱格紋包款的鍊帶，是品牌最具辨識度的腕表之一。COCO GAME版本以黑色為基調，表鍊亦延續全系列的黑白雙色視覺，由黑色塗層精鋼交織白色小牛皮，上面裝飾共六枚CHANEL字母吊墜，運用黑色塗層精鋼、白色漆面與藍寶石水晶組成，隨著手腕移動輕盈搖擺，讓品牌名成為最饒富趣味的裝飾。

CODE COCO原本便以CHANEL經典菱格紋、標誌性Mademoiselle轉扣等品牌符碼為主要設計靈感。這次COCO GAME版本以黑色表殼搭配白色小牛皮菱格紋表帶，與黑色亮面皮革緄邊形成鮮明黑白對比，黑色漆面表盤中央則鑲嵌一顆約0.10克拉公主式切割鑽石，搭配標誌性的Mademoiselle轉扣，低調中展現簡約之美，也讓人想起充滿趣味的多米諾骨牌遊戲。

J12 Coco Game腕表，38毫米霧面黑色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼，表圈鑲嵌長階梯形切割鑽石，CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，限量發行，43萬9,000元。圖／香奈兒提供

J12 Coco Game腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼，表圈飾以白漆藍寶石水晶長階梯形切割圖騰，CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，限量發行，43萬9,000元。圖／香奈兒提供

BOY·FRIEND Coco Game腕表，34.6 × 26.7毫米黑色塗層精鋼表殼，表圈鑲嵌38顆總重約1.47克拉梯形切割鑽石，白色小牛皮錶帶搭配黑色亮面皮革緄邊，高精準度石英機芯，限量發行，27萬元。圖／香奈兒提供

BOY·FRIEND Coco Game腕表，34.6 × 26.7毫米黑色塗層精鋼表殼，表圈鑲嵌38顆總重約1.47克拉梯形切割鑽石，白色小牛皮錶帶搭配黑色亮面皮革緄邊，高精準度石英機芯，限量發行，27萬元。圖／香奈兒提供

J12 Coco Game腕表，38毫米霧面黑色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼，表圈鑲嵌長階梯形切割鑽石，CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，限量發行，43萬9,000元。圖／香奈兒提供

J12 Coco Game腕表，38毫米白色高抗磨陶瓷與黑色塗層精鋼表殼，表圈飾以白漆藍寶石水晶長階梯形切割圖騰，CHANEL自製Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，限量發行，43萬9,000元。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE Coco Game腕表，19.7 × 15.2毫米黑色塗層精鋼表殼，黑色漆面表盤，黑色塗層精鋼交織白色小牛皮錶鍊，搭配CHANEL字母吊墜，高精準度石英機芯，限量發行，28萬3,000元。圖／香奈兒提供

CODE COCO Game腕表，39.3 × 25毫米黑色塗層精鋼表殼，黑色漆面表盤鑲嵌一顆約0.10克拉公主式切割鑽石，搭配黑色塗層精鋼Mademoiselle轉扣與白色小牛皮菱格紋表帶，高精準度石英機芯，限量發行，35萬8,000元。圖／香奈兒提供

PREMIÈRE Coco Game腕表，19.7 × 15.2毫米黑色塗層精鋼表殼，黑色漆面表盤，黑色塗層精鋼交織白色小牛皮錶鍊，搭配CHANEL字母吊墜，高精準度石英機芯，限量發行，28萬3,000元。圖／香奈兒提供