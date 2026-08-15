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華美印花為靈感Dolce&Gabbana 2026早秋系列 演繹島嶼度假愜意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
少女時代團員的徐玄先前便換上Dolce&Gabbana早秋新裝。圖／翻攝自IG@seojuhyun_s
少女時代團員的徐玄先前便換上Dolce&Gabbana早秋新裝。圖／翻攝自IG@seojuhyun_s

創立於1985年的Dolce&Gabbana，是由創始人、兩位設計師Domenico Dolce與Stefano Gabbana一同掌舵。品牌近期正式發表了2026早秋Maiolica系列。靈感源自西西里的卡爾塔吉羅內（Caltagirone）傳統陶藝，將經典馬約里卡陶紋融入男女裝，熱情譜寫地中海度假風采。

女裝系列以地中海陽光橙色為主調，並融合了1970年代嬉皮美學。歐根紗平紋針織垂褶洋裝、府綢半裙與飄逸真絲雪紡勾勒隨性姿態，印花素縐緞則賦予了陶紋流動的光澤，搭配經典束身衣與手提包、長短夾等配件，完美重現南歐女性的自由與感性。

男裝系列首度採用熾熱的珊瑚紅與純白色調，滿版印花交織細膩刺繡堆疊立體層次。桑加洛蕾絲化身面料與刺繡，結合提花絲綢與輕盈天然亞麻，營造舒適雅緻質感，此外深淺雙色暈染陶紋則襯托身體線條，呈現義式傳統與當代設計的和諧對話。

新系列發表即吸引多位韓星穿戴示範，包含全球品牌大使丁海寅身著珊瑚紅西裝，少女時代徐玄、知名演員李聖經，以及歌手SUNMI宣美等韓國女星亦紛紛穿上時尚新裝，共同詮釋Dolce&Gabbana獨有的南義夏日時尚美學。

Dolce&Gabbana全球品牌大使丁海寅圖／翻攝自IG@holyhaein
Dolce&Gabbana全球品牌大使丁海寅圖／翻攝自IG@holyhaein

一個單肩包、T恤、短褲與休閒鞋的組合看似輕便，同時透露出南歐地中海的度假悠閒。圖／Dolce&Gabbana提供
一個單肩包、T恤、短褲與休閒鞋的組合看似輕便，同時透露出南歐地中海的度假悠閒。圖／Dolce&Gabbana提供

Dolce&Gabbana Maiolica印花百褶裙，50,250元。圖／Dolce&Gabbana提供
Dolce&Gabbana Maiolica印花百褶裙，50,250元。圖／Dolce&Gabbana提供

Dolce&Gabbana Maiolica小牛皮拖鞋，26,250元。圖／Dolce&Gabbana提供
Dolce&Gabbana Maiolica小牛皮拖鞋，26,250元。圖／Dolce&Gabbana提供

Dolce&Gabbana DG logo白色牛仔長裙，36,750元。圖／Dolce&Gabbana提供
Dolce&Gabbana DG logo白色牛仔長裙，36,750元。圖／Dolce&Gabbana提供

Dolce&Gabbana 2026早秋系列並將馬約里卡陶紋轉譯在服裝與長短夾、手拿包等配件上。圖／Dolce&Gabbana提供
Dolce&Gabbana 2026早秋系列並將馬約里卡陶紋轉譯在服裝與長短夾、手拿包等配件上。圖／Dolce&Gabbana提供

美印 陶藝 地中海

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