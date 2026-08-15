星宇航空藝術機「空山金」 16日上午抵台

知名保育攝影師保羅．尼克蘭（Paul Nicklen）在勞力士強勢支持下，推出歷時一年多精心淬鏈的攝影集代表作《敬畏》（Awe）。這本厚達344頁的頂級巨作於法國圖爾印刷廠操刀印製，尼克蘭更親自逐頁嚴格校對樣稿。全書完美展現大自然的壯麗震撼，更是一回向全球發出的環境保育呼喚。

2026-08-15 13:22