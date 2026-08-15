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星宇航空藝術機「空山金」 16日上午抵台

中央社／ 台北15日電
圖為星宇航空「空山金」及「空山銀」雙藝術機合體。（星宇航空提供）中央社
圖為星宇航空「空山金」及「空山銀」雙藝術機合體。（星宇航空提供）中央社

星宇航空與日本藝術家空山基攜手打造的第2架藝術機「空山金」，將在明天上午抵台，正式加入星宇航空機隊。

星宇航空與日本藝術家空山基合作，推出STARLUXAIRSORAYAMA藝術計劃，以星宇航空A350-1000旗艦機型推出一金一銀藝術機，機上配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。

其中，「空山銀」（B-58553）7月交機，在7月12日首航東京，吸引不少航空迷前往拍照留念。

星宇航空今天發布訊息指出，第2架「空山金」（B-58554）已於法國時間8月14日正式完成交機。

星宇航空表示，「空山金」今天於法國時間中午正式從土魯斯啟程返台，預計於明天上午9時28分抵達桃園國際機場，正式加入星宇航空機隊。

星宇航空 藝術 頭等艙

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