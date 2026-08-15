將南美洲的風雅戴上手？Bell & Ross X S.T. Dupont發行限量計時碼表

專業製表品牌Bell & Ross與奢華精品S.T. Dupont聯手，推出全新BR-05 Chrono S.T. Dupont計時表，全球限量150只。新品將頂級雪茄的視覺與高超製表精髓融合，為鑑賞家獻上散發都市時尚風格的手腕間的微形藝術品。

Bell & Ross於1994年由Carlos-A. Rosillo與Bruno Belamich共同創立，2005年，品牌推出源自飛機儀表的BR-01，「方中帶圓」的設計顛覆傳統製表美學，此後更陸續擴展出專業極限的BR-03、都會俐落的BR-05、展現自製機芯實力的BR-X5以及前衛突破的BR-X3系列，貫徹「從駕駛艙到手腕」的精神。

Bell & Ross自2006年起推出雪茄主題的Edición Limitada系列：首款為2006年的BR Vintage 126 XL，採玫瑰金圓殼配大日曆與年曆；2015年推出WW1，以紅金圓殼搭配纖細表耳與弧形棕盤呈現復古韻味；2022年的BR-05 Chrono則以棕與玫瑰金配色重現Maduro雪茄衣特色，展現現代幾何美學。本次合作則是Bell & Ross創辦人Carlos Rosillo與S.T. Dupont總裁Alain Crevet對法式生活藝術的執著，結合S.T. Dupont自1924年傳承至今的漆器與金屬工藝，成就極具收藏價值的限量套組。

表款採42毫米精鋼表殼，搭載棕色太陽射線紋表盤與雙計時次表盤的設計，金色夜光時標確保清晰讀時。專屬表盒並由望加錫黑檀木打造，內櫳採用可調濕防蟲的西班牙雪松木，隨盒附贈刻有雙品牌標示的Ligne 2金鋼打火機與雪茄剪。

表款將以精鋼搭配K金，金銀雙色搭配咖啡色表面，散發熟男的紳士氣息。圖／Bell & Ross提供

專屬表盒由望加錫黑檀木打造，內櫳採用可調濕防蟲的西班牙雪松木，隨盒附贈刻有雙品牌標示的Ligne 2金鋼打火機與雪茄剪。圖／Bell & Ross提供