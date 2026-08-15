米其林星廚聯名百大咖啡！MMHG攜手Stopover 中秋限定禮盒登場

米其林餐飲團隊「TASTE by MMHG」今年首度攜手2026年入選世界百大咖啡館的台中「Coffee Stopover」，推出中秋限定「月球願境 Lunar Wishscape」聯名禮盒，將廣式月餅的經典風味與精品咖啡的香氣層次串聯，讓熟悉的中秋滋味多了一種全新的品嚐方式。系列共推出精裝、經典及平裝3款禮盒，即日起開放訂購。

此次聯名由米其林星級主廚林泉（Richie Lin）創立的TASTE by MMHG主導月餅設計，回到廣式月餅的核心，從食材、製程到內餡比例逐一調整，推出「金沙奶黃流心」、「港式干貝XO醬」、「極緻九鬼黑芝麻」及「核桃鹹蛋黃烏豆沙」4款口味。其中金沙奶黃流心選用屏東紅土鹽漬鴨蛋，濃郁蛋香搭配流心內餡；港式干貝XO醬則以蓮蓉融合干貝、蝦米及辛香醬料，鹹鮮與甜潤交錯；黑芝麻與烏豆沙口味則分別加入日本九鬼黑芝麻及核桃，強化穀物與堅果香氣。

咖啡部分則由Coffee Stopover接手，以中秋桂花為創作核心，推出「月露」、「桂釀」兩款限定配方豆。「月露」以桂花、紅烏龍、水蜜桃乾與果醬香氣交織，適合搭配金沙奶黃流心；「桂釀」則轉向較深邃的熟果、桂花蜜與榛果巧克力調性，呼應XO醬及黑芝麻月餅。此外，經典款搭配招牌「茶咖啡」聯名版本「茶霧」，將台東鹿野紅烏龍融入咖啡，呈現茶香、蜜韻與桂花氣息。

「月球願境」的概念則從中秋賞月與許願文化延伸，將「希望、感恩、初心、相伴」化為4道節日寄語，並透過金色月面、燙金與壓印工藝打造禮盒外觀，讓包裝本身也成為承載祝福的一部分。除了禮盒，8月21日至9月27日，TASTE by MMHG、Coffee Stopover與Rolling Dough也將於北美館推出期間限定活動，結合限定咖啡、手作甜點、許願卡及「月球願境地圖」互動體驗，9月5日更將邀請Coffee Stopover創辦人張書華（Stanley）分享咖啡創作。

今年中秋，從廣式月餅的經典工藝，到精品咖啡的風味設計，「月球願境」不只是把兩種產品放進同一只禮盒，而是以Pairing重新安排中秋的味覺節奏，讓傳統月餅保有熟悉記憶，也透過咖啡香氣延伸出更當代的節慶體驗。

「TASTE by MMHG」2026「月球願境 Lunar Wishscape」中秋禮盒精裝款，內含四款月餅各 2 入（金沙奶黃流心、港式干貝 XO 醬、極緻九鬼黑芝麻、核桃鹹蛋黃烏豆沙）；月露、桂釀咖啡濾掛包各 3 入，售價為2,250 元。圖／MMHG餐飲集團提供

「TASTE by MMHG」2026「月球願境 Lunar Wishscape」中秋禮盒經典款，內含金沙奶黃流心、港式干貝 XO 醬月餅各 2 入；茶霧茶咖啡濾掛包 4 入，售價為1,180元。圖／MMHG餐飲集團提供

「TASTE by MMHG」2026「月球願境 Lunar Wishscape」中秋禮盒平裝款，內含金沙奶黃流心、極緻九鬼黑芝麻月餅各 2 入；月露、桂釀咖啡濾掛包各 2 入，售價為990元。圖／MMHG餐飲集團提供

Coffee Stopover 為「月球願境」設計「月露」配方豆，以清雅桂花香為主調，紅烏龍茶香帶出水蜜桃乾的酸甜，乾燥桂花與玫瑰荔枝果醬甜香交疊，再由焦糖餅乾連接仙草蜜尾韻，搭配金沙奶黃流心月餅時，襯托如麥芽牛奶般柔和甜潤的風味。圖／MMHG餐飲集團提供

TASTE by MMHG × Coffee Stopover 聯名推出「月球願境」 禮盒，以金色月亮作為包裝視覺核心，細膩交錯的紋理取材自月面刻痕，象徵每一道被珍藏的願望，在月光映照下留下閃耀印記。圖／MMHG餐飲集團提供

TASTE 將月餅回歸經典，從食材選擇、內餡比例到口感層次逐一講究，重新梳理熟悉風味的細節與層次。Coffee Stopover 則以兩款桂花主題節日配方咖啡與招牌茶咖啡，為月餅延伸出創新的 Pairing 體驗。圖／MMHG餐飲集團提供

「TASTE by MMHG」此次聯名禮盒集結「金沙奶黃流心」、「港式干貝 XO 醬」、「極緻九鬼黑芝麻」與「核桃鹹蛋黃烏豆沙」四款廣式月餅，回到經典月餅中最關鍵的食材、工序與比例，細究餅皮的柔潤度、內餡的綿密度，以及鹹甜、油香與口感之間的平衡。圖／MMHG餐飲集團提供