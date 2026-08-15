金宣虎為三星Galaxy Z系列摺疊機來台！最愛Z Fold8享受I人獨處時光

三星最新摺疊機Galaxy Z Fold8 Ultra｜Fold8｜Flip8掀起搶購熱潮，預購表現開紅盤，較前一代大增逾3成。歡慶新機上市，三星於台灣開賣首日（8月14日）舉辦Galaxy星友會，邀請金宣虎以品牌大使身分出席，現場與粉絲熱情互動，大玩摺疊潮酷功能。

金宣虎以品牌大使身分出席三星Galaxy星友會，一現身便以親切個性與招牌酒窩展現獨特魅力。他表示摺疊機與過去使用的手機很不一樣，不僅同時兼具大螢幕與便攜性，時尚外型更能靈活融入各種生活情境，尤其三星Galaxy Z Fold8全新的4：3螢幕比例讓他愛不釋手，工作結束後可盡情享受「I人」的獨處時光，不論追劇、看劇本都有滿滿沉浸感。他透露自己平時不是很擅長跟上社群流行，但10：16封面螢幕看短影音非常合適。

金宣虎還大方曬出用三星Galaxy Z Fold8的5,000萬畫素相機拍下的珍珠奶茶與熱炒美食，細膩還原食物色澤與誘人細節，直呼「吃到的時候真的覺得超幸福，看到這麼滿版又細膩寫實的照片又餓了！」

每日行程忙碌奔波，Galaxy AI一系列豐富功能也讓金宣虎大讚實用，像是生成式相片編輯能隨時變換不同妝髮造型尋找靈感；專屬聚焦功能可拍下影片、後製時選擇主角人物由AI自動剪輯，更讓他感到十分驚豔，初嚐到自己變成舞台直拍主角，還害羞打趣說：「大家可以用這功能做成自己的『宣虎直拍』，想我時就能拿出來看！」最後，他期許自己像摺疊機一樣「展開更多可能」，保持好奇心勇敢嘗試。

三星也特別犒賞忠實星粉們，與金宣虎來場創意合影大挑戰，透過三星Galaxy Z Fold8雙向錄影功能，同時啟動前、後鏡頭錄影，搭配摺疊機獨有的封面螢幕即時預覽輕鬆掌握構圖，兩人默契大比愛心、玩轉錯位巧思，大展趣味互動。隨後更運用生成式相片編輯以AI自然變換背景，將合照輕鬆玩成潮流寫真大片。此外，星友會現場也打造多樣符合金宣虎日常生活的情境，融合多款沉浸式體驗區，讓星粉玩得不亦樂乎。

三星Galaxy Z Fold8 Ultra｜Fold8｜Flip8與Galaxy Watch9｜Watch Ultra2即日起正式在台開賣，9月底前購買摺疊新機可享限量最高Galaxy Store 2,000元禮物卡（限量送完為止）、Samsung Wallet悠遊卡下載登錄抽韓國雙人來回機票或悠遊卡加值金最高10,000元、原iOS用戶換機可享有跨系統LINE資料無痛移轉服務乙次、免費試用6個月Google AI Pro等多種好禮。於全台各大通路購買Galaxy Watch9｜Watch Ultra2，另提供Strava App 60天免費試用以及Samsung Members優惠序號最高現折3,000元。

●附註：詳細活動內容以各通路門市、官網公告為準。

金宣虎以品牌大使身分出席三星Galaxy星友會。圖／三星提供

台灣三星邀請邀請金宣虎擔任品牌大使出席Galaxy星友會，圖左起為台灣三星電子總經理梁準原、Galaxy品牌大使金宣虎、台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙。圖／三星提供