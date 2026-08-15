30年不輟的熱情與愛 勞力士支持Paul Nicklen發行全新攝影集《敬畏》

知名保育攝影師保羅．尼克蘭（Paul Nicklen）在勞力士強勢支持下，推出歷時一年多精心淬鏈的攝影集代表作《敬畏》（Awe）。這本厚達344頁的頂級巨作於法國圖爾印刷廠操刀印製，尼克蘭更親自逐頁嚴格校對樣稿。全書完美展現大自然的壯麗震撼，更是一回向全球發出的環境保育呼喚。

身兼生物學家與攝影巨擘的尼克蘭從小成長於北極圈因努伊特社區，並因獲母親贈送一台Pentax K1000相機而開啟他的影像之路。他曾任野生動物生物學家4年，25歲時更獨自前往加拿大西北荒野孤身生活3個月。畢生累積拍攝逾250萬張相片的他，生涯已斬獲30多項國際大獎，並在2019年入選國際攝影名人堂，現定居溫哥華島持續創作。

勞力士是從2019年推動「保護地球．恒動不息」（Perpetual Planet Initiative），此後並和Paul Nicklen持續展開合作，Paul Nicklen也在2022年成為了品牌代言人。透過「保護地球．恒動不息」寄畫的實質資源挹注，勞力士持續支持保育人士與極地探險家，為地球生態的永續注入改變的能量。

事實上，攝影確實有其力量，透過Paul Nicklen的生物學知識與影像已多次促成實質的保育政策改變。像是他曾耗時5年多深入極地追蹤獨角鯨，成功推動加拿大政府頒佈獨角鯨牙出口禁令；他的保育行動亦成功阻止巨型油輪停靠加拿大卑詩省沿岸，守護脆弱的海岸生態，也展現影像結合企業影響力所產生的巨大改變。

新書《敬畏》精彩收錄尼克蘭多年來深入極地與深海所記錄之影像，除了代表作獨角鯨群之外，還包括極難捕捉的靈熊與海岸狼等珍稀物種，帶人一探極地生態脆弱與壯麗並存的精彩瞬間，也將嚴肅的生物學知識轉化為藝術語言；於此同時，攝影及販售的收益與相片銷售收入將損贈給保育組織，其中並將包含植樹造林計劃、海灘清理與珊瑚種植多元目的。

Paul Nicklen並透過新書向世人喊話：「這本書承載著我對自然的敬畏之心。我想以此向世人呼籲：『請意識到，能生活在地球是一種饋贈，守護地球家園，已經刻不容緩。』」

攝影師Paul Nicklen自2022年起成為勞力士代言人至今，今年並在勞力士支持下，發表了一本集30年攝影精華大成的攝影集《敬畏》（Awe）。圖／勞力士提供

Paul Nicklen攝影作品，巴西千湖沙漠國家公園中，白色沙丘和茶褐色的蜿蜒河流形成了曼妙構圖。圖／勞力士提供

Paul Nicklen最著名的拍攝作品是以加拿大的獨角鯨為主題，發表後最終成功改變政策方向，讓加拿大政府發表了獨角鯨牙出口禁令。 圖／勞力士提供

Paul Nicklen攝影作品，記錄下加拿大卑詩省兩隻年幼的沿海狼（Coastal Wolf），也稱海狼或溫哥華島狼，並以狩獵海中生物、魚貝類為生，圖中一隻嘴中並正叼著老鷹羽毛。圖／勞力士提供

Paul Nicklen至今已獲30多項國際攝影大獎，包含BBC的年度野生動物攝影師（BBC Wildlife Photographer of the Year）。圖／勞力士提供

Paul Nicklen攝影作品，加拿大的生態保育區、大熊雨林（Great Bear Rainforest）中，公熊與參天巨樹、林蔭、苔蘚形成了ㄧ幅奇妙景緻。圖／勞力士提供