豊漁「牛喜」進駐遠百信義A13 信義區第4店擴大百貨版圖

豊漁餐飲集團（7847）持續擴大百貨餐飲版圖，旗下「牛喜 壽喜燒水炊鍋」再下一城，正式進駐遠東百貨信義A13 4樓美食街，也是牛喜在台北信義區開出的第四家門市。集團看好信義區「一個商圈、多個市場」特性，透過核心商圈密集布局提高品牌覆蓋率，持續朝「個人壽喜燒第一品牌」目標推進。

集團副董事長蕭伊雲表示，信義區雖然百貨高度集中，各館步行距離不遠，但從新光三越信義新天地不同館別，到台北101、遠百信義A13，各商場因品牌組合、館別定位、交通動線及休閒娛樂設施不同，所吸引的年齡層、家庭客、上班族及逛街人流皆有所差異。

因此，豊漁並不將信義區視為單一市場，而是「一個商圈、多個市場」，透過不同百貨據點，分別切入不同消費場景，提高品牌與消費者的接觸頻率，也降低單一據點所能觸及客群的限制。以新開出的牛喜A13店為例，位於遠百A13信義店4樓主題餐廳，共規劃19個座位，延續一人一鍋、現點現做特色，並提供更舒適完整的用餐空間，鎖定上班族、逛街客及個人用餐市場。

豊漁今年營收維持成長動能，今年7月合併營收8,995.6萬元，較去年同期成長19.63%；前七月累計營收達6.73億元，年增19.21%。隨著今年陸續展開新品牌與新據點布局，加上既有品牌持續展店，集團將以品牌展店、自主貿易供應鏈及會員經營三大方向，持續擴大營運規模。

豊漁從「初魚」起家，長期深耕日本料理及板前文化，近年則積極將高端餐飲累積的料理技術、食材採購及服務經驗，延伸至更大眾化的日常餐飲市場。

其中，牛喜是集團「板前文化日常化」策略的重要品牌，以個人壽喜燒為核心，保留現場炒糖、蛋液泡泡等具辨識度的料理工序，並以一人一鍋形式進入百貨美食街，希望在便利、價格與料理體驗之間建立差異化。

隨著門市規模逐步擴大，牛喜也成為豊漁現階段具持續複製潛力的品牌之一。此次信義區第4店開出，除強化核心商圈品牌密度，也將持續累積百貨通路展店經驗，作為後續拓展不同商圈的重要基礎。

展望下半年，公司表示，將持續推動既有品牌展店及新據點開發，並依據各商圈與百貨客群屬性，配置不同品牌進駐，透過高端餐飲與日常餐飲雙軌布局，擴大不同價格帶的市場覆蓋。

在展店之外，豊漁也持續深化日本食材自主貿易供應鏈，包括日本A5和牛採整頭進口，再依不同部位特性配置至旗下鐵板燒、燒肉、壽喜燒等品牌使用。隨著門市規模與採購量提升，多品牌共用供應鏈有助進一步提升食材運用效率，發揮集團化經營綜效。

另一方面，豊漁也開始將旗下多品牌消費者進一步轉化為集團會員資產，透過LINE會員跨品牌集點機制，串聯牛喜、季樂、長浜魚屋、和庵燒肉、Shabu家等民生型美食品牌，讓消費者可跨品牌累積消費與優惠。

隨著品牌數與門市據點增加，未來集團也將持續強化會員數據運用及跨品牌導流，希望提高消費頻率與會員黏著度，讓展店帶來的不只是單店營收，更進一步累積集團整體會員規模。

豊漁表示，2026年將持續以「品牌展店、自主貿易、會員經濟」三大軸線推進營運，從門市規模擴張逐步走向集團資源整合，持續強化旗下品牌營運效率與市場覆蓋率，為中長期成長奠定基礎。