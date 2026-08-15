桃機新店剛開！必比登常客阿城鵝肉鬧分家？業者澄清：鵝肉照剁、感情不變

台北知名鵝肉店「阿城鵝肉」近期因吉林店更換全新Logo，引發外界「阿城鵝肉分家了？」的討論。對此，阿城鵝肉連2天發文說明，吉林店與土城總店雖然師出同門、擁有共同淵源，但雙方其實早已獨立經營多年，如今只是進一步釐清品牌識別及經營體系，並非突然鬧翻分家，強調「生意照做、鵝肉照剁、感情不變」。

阿城鵝肉創立至今將近40年，過去憑藉鵝肉料理打響名號，其中位於中山區的阿城鵝肉（中山）更曾是米其林必比登推介常客，自2019年首度獲得必比登推介後，連續6年入選，直到2025年才首度未出現在名單中。

不過，近日吉林店換上新Logo，也讓不少老饕開始疑惑「是不是分家了？」阿城鵝肉對此正式說明，吉林店與土城總店「師出同門」，但隨著各自發展，雙方早已在多年以前各自獨立經營，人員、營運、財務及管理均由不同團隊負責。

目前吉林經營團隊負責吉林一店、吉林二店、吉林三店及花蓮店，並已啟用全新Logo，未來也會逐步調整品牌名稱，建立獨立的品牌識別；至於土城總店經營團隊，則負責土城總店、三峽北大店、桃園機場店，以及香港、深圳等相關事業與品牌發展，「阿城鵝肉」相關商標權也由土城總店經營團隊持有。

對於外界關注的「分家」說法，阿城鵝肉則以輕鬆口吻回應：「先別緊張～生意照做、鵝肉照剁、感情不變。」強調雙方雖各自發展，但共同走過近40年的歷史仍值得珍惜，「沒有鬧翻、沒有八點檔，只有各自努力。」

阿城鵝肉也特別強調，這並不是一場突然發生的鬧劇，而是雙方本來就已經各自經營多年，如今只是隨著品牌發展，把Logo、品牌及經營責任說得更清楚，「我們師出同門，但各自經營；保留的是情分，分開的是經營責任。」

至於饕客最在意的「味道有沒有變？」阿城鵝肉則保證：「放心！同門手藝，各自精彩，該香的還是香、該嫩的還是嫩，鵝肉一樣好吃！」

值得一提的是，阿城鵝肉近期也拓展至桃園國際機場，桃園機場第二航廈已開設新門市，位置就在C3登機門附近。業者提醒旅客，若出國前想吃上一份鵝肉，建議提早完成安檢進入管制區，再前往C3登機門方向用餐，讓「阿城鵝肉」也成為旅客出國前的新選擇。