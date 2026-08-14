誰人比我怪？雅典Freak系列25周年 話題新作寶鴻堂台北旗艦店限時展

雖然是集團品牌，但風格、美感、創意始終宛如獨立製表師品牌的雅典（Ulysse Nardin），曾在2001年首度發表Freak系列。今年適逢Freak系列25周年，品牌並特別匯集Freak多款2026新品與和中國藝術家劉人島的聯名琺瑯系列，今日於寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出、一秀古典與變革的雙重面向。

自1846年製作航海天文鐘起家，雅典表至今擁有前衛開發技術，同時擁有完整的垂直整合能力，品牌在瑞士設有多個據點，過去30年研發逾40枚自產機芯，高複雜表款並由單一製表師獨立負責組裝、多數逾400個零件，嚴謹的開發與檢測週期，展現品牌對複雜機械表款的異常堅持。

2001年問世的Freak系列一如其名、像是當代鐘表產業的「怪胎」，系列捨棄了傳統的指針，改以機芯結構的旋轉指示時間，打破構造傳統。歷經25年研發的Freak系列，目前可概分為初階的Freak X、Freak One、Freak S Enamel，以及完全強調炫技與視覺美感、限量生產的Super Freak。

其中Super Freak是今年4月甫於日內瓦發表的年度最複雜時計，表款歷時4年研發、整合8項技術包含新申請專利的萬向軸系統，將雙陀飛輪與卡羅素結構結合，也是Freak系列首次可顯示秒鐘功能，同樣搭配抗磁的矽材質技術，長效穩定。

同時雅典今年另發表了Freak X Gen.2腕表，以及和Gumball 3000拉力賽合作的限量款Freak X Gumball 3000 2.0；前者使用具有飛行旋轉式60分鐘的UN-232自製機芯，並搭配精鋼鍊帶或玫瑰金搭配黑色皮表帶，Freak X Gumball 3000 2.0則是二度與Gumball 3000拉力賽合作，使用黑色DLC鍍層創造酷黑視覺，面盤下並交織以黑紅雙色的carbonium材質，全球限量150只；今日現場再展出一套四款、以中國藝術家劉人島畫作轉譯為琺瑯彩繪的限量表款，透過海浪、島嶼的景象，意喻了人與時間的抽象聯想。

年度新品與琺瑯新作都已齊聚寶鴻堂鐘表台北旗艦店，預計將從即日起展售至8月底，可前往台北市松山區民生東路五段119號，或電洽02-2766-7859，預約鑑賞。

雅典Ulysse Nardin年度新品甫於寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出預計至8月底，可電洽02-2766-7859預約鑑賞。圖／Ulysse Nardin提供

雅典Ulysse Nardin和中國藝術家劉人島聯名的一系列四組琺瑯彩繪表，帶來人與時間的抽象聯想。圖／Ulysse Nardin提供

Ulysse Nardin雅典Freak X Gen.2腕表，型號2323-500-1/0A，價格店洽。圖／Ulysse Nardin提供