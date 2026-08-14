快訊

被美關稅點燃怒火！這大國準備展開強硬報復 抨擊「毫無道理且武斷」

比基尼熱舞走光！啦啦隊女神胸罩位移到脖子「整個露出來」

聽新聞
0:00 / 0:00

誰人比我怪？雅典Freak系列25周年 話題新作寶鴻堂台北旗艦店限時展

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Freak X Gen.2腕表，使用品牌自製UN-232機芯，具有獨特的飛行旋轉式時間顯示系統。圖／Ulysse Nardin提供
Freak X Gen.2腕表，使用品牌自製UN-232機芯，具有獨特的飛行旋轉式時間顯示系統。圖／Ulysse Nardin提供

雖然是集團品牌，但風格、美感、創意始終宛如獨立製表師品牌的雅典（Ulysse Nardin），曾在2001年首度發表Freak系列。今年適逢Freak系列25周年，品牌並特別匯集Freak多款2026新品與和中國藝術家劉人島的聯名琺瑯系列，今日於寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出、一秀古典與變革的雙重面向。

自1846年製作航海天文鐘起家，雅典表至今擁有前衛開發技術，同時擁有完整的垂直整合能力，品牌在瑞士設有多個據點，過去30年研發逾40枚自產機芯，高複雜表款並由單一製表師獨立負責組裝、多數逾400個零件，嚴謹的開發與檢測週期，展現品牌對複雜機械表款的異常堅持。

2001年問世的Freak系列一如其名、像是當代鐘表產業的「怪胎」，系列捨棄了傳統的指針，改以機芯結構的旋轉指示時間，打破構造傳統。歷經25年研發的Freak系列，目前可概分為初階的Freak X、Freak One、Freak S Enamel，以及完全強調炫技與視覺美感、限量生產的Super Freak。

其中Super Freak是今年4月甫於日內瓦發表的年度最複雜時計，表款歷時4年研發、整合8項技術包含新申請專利的萬向軸系統，將雙陀飛輪與卡羅素結構結合，也是Freak系列首次可顯示秒鐘功能，同樣搭配抗磁的矽材質技術，長效穩定。

同時雅典今年另發表了Freak X Gen.2腕表，以及和Gumball 3000拉力賽合作的限量款Freak X Gumball 3000 2.0；前者使用具有飛行旋轉式60分鐘的UN-232自製機芯，並搭配精鋼鍊帶或玫瑰金搭配黑色皮表帶，Freak X Gumball 3000 2.0則是二度與Gumball 3000拉力賽合作，使用黑色DLC鍍層創造酷黑視覺，面盤下並交織以黑紅雙色的carbonium材質，全球限量150只；今日現場再展出一套四款、以中國藝術家劉人島畫作轉譯為琺瑯彩繪的限量表款，透過海浪、島嶼的景象，意喻了人與時間的抽象聯想。

年度新品與琺瑯新作都已齊聚寶鴻堂鐘表台北旗艦店，預計將從即日起展售至8月底，可前往台北市松山區民生東路五段119號，或電洽02-2766-7859，預約鑑賞。

雅典Ulysse Nardin年度新品甫於寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出預計至8月底，可電洽02-2766-7859預約鑑賞。圖／Ulysse Nardin提供
雅典Ulysse Nardin年度新品甫於寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出預計至8月底，可電洽02-2766-7859預約鑑賞。圖／Ulysse Nardin提供

雅典Ulysse Nardin和中國藝術家劉人島聯名的一系列四組琺瑯彩繪表，帶來人與時間的抽象聯想。圖／Ulysse Nardin提供
雅典Ulysse Nardin和中國藝術家劉人島聯名的一系列四組琺瑯彩繪表，帶來人與時間的抽象聯想。圖／Ulysse Nardin提供

Ulysse Nardin雅典Freak X Gen.2腕表，型號2323-500-1/0A，價格店洽。圖／Ulysse Nardin提供
Ulysse Nardin雅典Freak X Gen.2腕表，型號2323-500-1/0A，價格店洽。圖／Ulysse Nardin提供

現場並展出一款Blast系列Sparkling Rainbow腕表，呈現寶石鑲嵌、美感、視覺的炸裂張力，表款為45毫米白金表殼、並具備飛行陀飛輪與鉑金微型自動盤。圖／Ulysse Nardin提供
現場並展出一款Blast系列Sparkling Rainbow腕表，呈現寶石鑲嵌、美感、視覺的炸裂張力，表款為45毫米白金表殼、並具備飛行陀飛輪與鉑金微型自動盤。圖／Ulysse Nardin提供

延伸閱讀

CITIZEN雙周年獻禮！田中千繪詮釋xC輕奢光新女表 浪漫七夕首選

國民潛水表英雄榜出爐！TISSOT海星600米防水強悍性能捨我其誰

致敬F1荷蘭大獎賽 TAG Heuer Solargraph「焰橘限量款」活力上陣

凱莉包穿上專屬風衣！ 愛馬仕秋冬配件居然還有上百萬的籃球和籃球框

相關新聞

蝦排驗出禁藥！麥當勞2款揚蝦堡全台停售 衛生局：未流向其他餐飲

台灣麥當勞「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」經自主送驗，檢測出硝基呋喃及其代謝物一案，麥當勞主動通報北市衛生局，並於8月13日10時30分起，全台餐廳停售兩項產品。北市衛生局經查，該批蝦排共進貨107萬7120片，其中北市餐廳進貨5萬9040片，僅供應麥當勞使用，未流向其他餐飲或食品業...

誰人比我怪？雅典Freak系列25周年 話題新作寶鴻堂台北旗艦店限時展

雖然是集團品牌，但風格、美感、創意始終宛如獨立製表師品牌的雅典（Ulysse Nardin），曾在2001年首度發表Freak系列。今年適逢Freak系列25周年，品牌並特別匯集Freak多款2026新品與和中國藝術家劉人島的聯名琺瑯系列，今日於寶鴻堂鐘表台北旗艦店展出...

「黑白大廚」愛德華李開逛台灣 解鎖「台式療癒」爆吃行程

Netflix料理實境節目《黑白大廚》首季冠軍韓裔美籍主廚愛德華・李（Edward Lee）近日來台擔任交通部觀光署「2026－2027台灣好湯」泉旅引路人，走訪溫泉、美食與部落文化，旅程結束後更在社群分享台灣行亮點，大讚台灣人的熱情與友善，開心直呼：「等不及再次回來。」

JOJO粉絲快衝！壽司郎聯名盛大登場 限定餐點加價購周邊「這天」開搶

日本人氣動漫《JOJO的奇妙冒險：星塵遠征軍》正式攻進壽司郎。台灣壽司郎宣布自8月17日至9月20日推出聯名活動，繼日本、香港門市之後，台灣粉絲終於不用飛海外，就能在餐桌上與空條承太郎、DIO等經典角色同場。此次聯名一次推出3款限定餐點，並集結高達57款限定周邊，還打造全台6家主題店，將星塵遠征...

國民潛水表英雄榜出爐！TISSOT海星600米防水強悍性能捨我其誰

國民潛水表天梭海星系列強勢改款！首波矚目焦點為Seastar 2000防水600米專業版44毫米款式，除獲ISO6425國際認證，更配備排氦閥門與Nivachron鈦合金抗磁游絲，精準對應深海挑戰。令人驚喜的是品牌展現誠意，精鋼鍊表款約30,000出頭即可入手，再次改寫瑞士專業潛水表門檻，成為今夏熱門話題。

竹筍不再只是家常菜 古坑鄉公所結合劍湖山飯店推出星級筍宴

國內竹筍主產地的古坑鄉公所結合劍湖山大飯店，今天席開50桌推出「饗筍宴」，透過劍湖山名主廚精心烹調的筍料理，讓山城家常菜華麗轉身成五星餐宴，鄉長林慧如將推展鄉產的心情貼網分享，獲總統賴清德回響，決定親往參加這場盛會，林鄉長說，在地農產不但變成星級料理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。