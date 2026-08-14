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「黑白大廚」愛德華李開逛台灣！解鎖「台式療癒」爆吃行程

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
三星蔥油餅。圖／摘自IG（@chefedwardlee）
三星蔥油餅。圖／摘自IG（@chefedwardlee）

Netflix料理實境節目《黑白大廚》首季冠軍韓裔美籍主廚愛德華・李（Edward Lee）近日來台擔任交通部觀光署「2026－2027台灣好湯」泉旅引路人，走訪溫泉、美食與部落文化，旅程結束後更在社群分享台灣行亮點，大讚台灣人的熱情與友善，開心直呼：「等不及再次回來。」

他這次的台灣行程從自然景觀，一路延伸至飲食與文化體驗。愛德華・李走訪烏谷岩竹林，品嘗三星蔥油餅、阿芳海鮮粥與牛肉麵，也體驗泰雅族傳統織布工藝，並前往苗栗品嘗林曉偉主廚（ Chef Lin Hsiao-wei ）製作的竹筒飯，從山林、部落到餐桌，深入認識台灣地方風土。行程最後則以天然溫泉收尾，在炎熱夏日泡湯放鬆，也讓這趟旅程從味覺延伸至身心體驗。

觀光署此次以「四季泉旅．台式療癒」為主軸，串聯全台19處特色溫泉區，將泡湯結合美食、文化與旅宿，希望透過國際人物的旅遊視角，讓海外旅客看見台灣溫泉旅行的多元面貌。愛德華・李也在社群形容此次旅程「不可思議」，特別提到台灣人的溫暖與熱情，並分享滿桌台灣料理與巨大波羅蜜等旅途畫面，為這趟台灣行留下鮮明記憶。

從一張張旅行照片中，也能看見愛德華・李對台灣飲食的濃厚興趣。除了經典牛肉麵，他也特別點名三星蔥油餅、海鮮粥等在地滋味，並將香腸、滷味等台灣料理收入鏡頭。對於一名從事料理創作的主廚而言，這趟旅程不只是泡湯放鬆，更像是一場從食材、技藝到土地文化的深度探索。

而在台灣人熱情款待與多元風土的陪伴下，愛德華・李也留下「迫不及待想再次回來」的真摯感受，讓台灣好湯的泉旅行程，意外多了一層國際名廚親身品味台灣的故事。

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竹筒飯。圖／摘自IG（@chefedwardlee）
竹筒飯。圖／摘自IG（@chefedwardlee）

韓裔美籍主廚愛德華・李近日來台擔任交通部觀光署「2026－2027台灣好湯」泉旅引路人。圖／摘自IG（@chefedwardlee）
韓裔美籍主廚愛德華・李近日來台擔任交通部觀光署「2026－2027台灣好湯」泉旅引路人。圖／摘自IG（@chefedwardlee）

愛德華・李深入部落體驗泰雅族傳統編織。圖／摘自IG（@chefedwardlee）
愛德華・李深入部落體驗泰雅族傳統編織。圖／摘自IG（@chefedwardlee）

愛德華・李體驗三星蔥。圖／摘自IG（@chefedwardlee）
愛德華・李體驗三星蔥。圖／摘自IG（@chefedwardlee）

行程最後以天然溫泉收尾。圖／摘自IG（@chefedwardlee）
行程最後以天然溫泉收尾。圖／摘自IG（@chefedwardlee）

黑白大廚 療癒 愛德華

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