JOJO粉絲快衝！壽司郎聯名盛大登場 限定餐點加價購周邊「這天」開搶

日本人氣動漫《JOJO的奇妙冒險：星塵遠征軍》正式攻進壽司郎。台灣壽司郎宣布自8月17日至9月20日推出聯名活動，繼日本、香港門市之後，台灣粉絲終於不用飛海外，就能在餐桌上與空條承太郎、DIO等經典角色同場。此次聯名一次推出3款限定餐點，並集結高達57款限定周邊，還打造全台6家主題店，將星塵遠征軍的埃及冒險搬進壽司郎門市。

這次聯名餐點以《JOJO的奇妙冒險：星塵遠征軍》角色為靈感，搭配壽司郎招牌食材打造。其中「精選五彩壽司拼盤」一次集結炙燒鹽味生鮭、起司生鮭魚、生火腿、鮮蝦與鰈魚鰭緣5款壽司，售價200元，並隨餐附贈聯名限定卡片，19款角色圖樣隨機登場，包括主角小隊及DIO、恩雅婆婆等人氣角色。

另外兩款限定餐點則分別是「極上鮪魚赤身雙饗（原味・煎酒）」與「炙燒松露醬起司鮮蝦」，售價70元、60元，兩款皆隨餐附贈聯名限定插卡。插卡以角色與替身組合為設計核心，從空條承太郎與白金之星、花京院典明與綠色法皇，到DIO與世界，共有9款，背面還收錄角色經典台詞，讓粉絲吃完壽司還能收藏。

除了餐點，聯名周邊更是此次活動的重頭戲。全台壽司郎推出限定瓷盤、變色杯與胸章等多款加價購商品，其中瓷盤共有4款，變色杯則有4款角色設計，最有話題的是注入冰水後，杯身隱藏的替身會隨之現身；胸章則採多變幻卡設計，轉換角度就能切換角色與替身，增添收藏之外的互動趣味。

活動期間內用消費滿400元即可加價購限定周邊，單筆滿400元最多可購3件，滿800元最多6件，以此類推。此外，單筆發票滿1000元並按讚台灣壽司郎Facebook或Instagram，還可獲得A4透明海報，7款角色設計一次收藏；內用點購指定飲料組合則可獲得聯名限定貼紙，共7款，數量有限、送完為止。

壽司郎也將全台6家門市打造為《JOJO的奇妙冒險》主題店，從台北中華路、微風南山，到中壢中正、台中遠雄、台南安平及高雄中正，皆換上限定主題視覺與店內布置，從入口、點餐平板到桌面細節都融入星塵遠征軍元素，讓粉絲邊吃壽司、邊走進JOJO世界。

值得一提的是，活動期間只要與JOJO角色立牌或主題裝飾合照，上傳Instagram並標記台灣壽司郎官方帳號、加入指定Hashtag「#壽司郎JOJO拍照挑戰」，就有機會抽中「聯名限定極光壓克立牌套組」，一次收藏7名角色。對JOJO粉絲而言，這場聯名不只是吃一頓壽司，更像是把經典動漫角色、收藏周邊與沉浸式場景一次搬上餐桌。

聯名款限定瓷盤。圖／台灣壽司郎提供

聯名限定貼紙。圖／台灣壽司郎提供

聯名限定變色杯。圖／台灣壽司郎提供

本次聯名共計推出3款美味餐點，以及高達57款的限定周邊。圖／台灣壽司郎提供

聯名限定極光壓克立牌套組。圖／台灣壽司郎提供