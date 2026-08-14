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蝦排驗出禁藥！麥當勞2款揚蝦堡全台停售 衛生局：未流向其他餐飲

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蝦排驗出禁藥！麥當勞2款揚蝦堡全台停售 衛生局：未流向其他餐飲

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
麥當勞「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」。圖／麥當勞提供

台灣麥當勞「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」經自主送驗，檢測出硝基呋喃及其代謝物一案，麥當勞主動通報北市衛生局，並於8月13日10時30分起，全台餐廳停售兩項產品。北市衛生局經查，該批蝦排共進貨107萬7120片，其中北市餐廳進貨5萬9040片，僅供應麥當勞使用，未流向其他餐飲或食品業者；衛生局將持續掌握相關產品進銷貨及流向資料。

衛生局表示，接獲通報立即啟動查核作業，並派員查核北市麥當勞總公司及門市，截至目前已查核25家，現場確認「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」均已停止販售，門市點餐系統也已鎖定相關產品，消費者已無法點購，衛生局將持續確認各門市下架及回收情形，並抽驗蝦排檢體，檢驗結果尚待出爐。

衛生局說，現場稽查時也查有2家門市分別冷凍庫冰箱門邊不潔、無法出示3小時食品安全相關教育訓練紀錄，已要求限期改善，期屆未改善，依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局說，已要求麥當勞提出問題蝦排完整回收及銷毀計畫，確實掌握回收數量及後續處理流向。另外，將持續釐清業者於原料驗收、自主管理及產品安全把關等責任。

法務局說，針對本次事件，第一時間已要求業者應落實企業責任，盡速公告明確的退費方案，業者並已於8月14日公告，即日起至 2026年9月30日止，曾購買上開餐點的消費者，可於原購買餐廳申請退款。

消保官提醒，消費者若曾購買受影響的產品，請盡速持相關購買證明，像是紙本發票、電子載具紀錄或信用卡簽單等，向業者或外送平台辦理退費。若因此衍生消費爭議，消費者可撥打全國消費者服務專線1950，或台北市民當家熱線1999轉7812提出申訴，消保官將積極協助協調，以維護消費者權益。

衛生局 麥當勞 餐飲

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