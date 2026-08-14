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國民潛水表英雄榜出爐！TISSOT海星600米防水強悍性能捨我其誰
國民潛水表天梭海星系列強勢改款！首波矚目焦點為Seastar 2000防水600米專業版44毫米款式，除獲ISO6425國際認證，更配備排氦閥門與Nivachron鈦合金抗磁游絲，精準對應深海挑戰。令人驚喜的是品牌展現誠意，精鋼鍊表款約30,000出頭即可入手，再次改寫瑞士專業潛水表門檻，成為今夏熱門話題。
TISSOT夏日新品首推全新改版的Seastar 2000系列600米潛水表，表殼尺寸由46mm微調至44，整體更為和諧輕巧。陶瓷表圈比例縮減，創造通透視覺感，表殼側面由亮面改為高質感霧面拉絲，排氦閥門並改變為隱藏式設計，面盤則以漸層配色結合動感波浪紋，共有深藍、亮橘與風暴灰等五款夏日新色，表款全數在600米防水性能外，並使用具鈦合金抗磁游絲的Powermatic 80（C07.111）自動上鍊機芯，帶來80小時的動力儲存。
針對日常穿搭與入門玩家，TISSOT則另外推薦了防水300米的40與36mm款式，表款使用精準得石英機芯、整體帶有備300米防水、旋入式底蓋與鐫刻海馬圖騰。值得一提的是，表款並具備便利快拆金屬鍊表帶，無須工具即可切換風格。40毫米適合男性配戴，36毫米則為中性尺寸。
此外Seastar產品線亦持續擴張陣容，38mm中性石英計時表帶來午夜藍款式搭配同色矽膠帶，盡顯海洋活力，另有雲舞白色款則以銀白面盤結合經典五排式鍊表帶，展現極簡質感；其中午夜藍色膠帶款重量約79克、雲舞白色鍊帶款重量131克，想展現手腕上的份量款或輕盈？各自自由選擇。
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