竹筍不再只是家常菜 古坑鄉公所結合劍湖山飯店推出星級筍宴

國內竹筍主產地的古坑鄉公所結合劍湖山大飯店，今天席開50桌推出「饗筍宴」，透過劍湖山名主廚精心烹調的筍料理，讓山城家常菜華麗轉身成五星餐宴，鄉長林慧如將推展鄉產的心情貼網分享，獲總統賴清德回響，決定親往參加這場盛會，林鄉長說，在地農產不但變成星級料理，有總統加持代言將更有味！

古坑鄉公所攜手劍湖山渡假大飯店、大埔社區發展協會、麻園社區發展協會及石壁休閒農業區共同主辦三天的竹筍節，今天以盛大的「饗筍宴」揭開序幕，劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、農村發展及水土保持署長陳俊言及中央、縣府、各級民代、首長參加，特也邀請由深入古坑山區醫療的醫師團隊共享盛宴。

林慧如指出，竹筍一直是深受喜愛的家常菜，古坑竹筍更是聞名遐邇，五星級劍湖山大飯店也位在古坑，能導入在地優質食材，讓更多遊客不僅欣賞古坑的好山好山，更能吃到獨特的美食，豈不美事一樁，於是催生了「饗筍宴」，讓竹筍華麗轉身也能端上星級餐宴，透過主廚精湛手藝轉化為一道道驚豔味蕾的宴席料理，讓優質的在地農產精緻升級，3天150桌預訂秒殺，足顯古坑好筍的魅力。

鮮筍冷盤、竹香烤雞、祕方筍干扣肉、醬筍蛋等11道竹筍佳餚上桌，芳香脆嫩，口感十足，搭配一杯香濃的「芭梨飲」和古坑咖啡，全場大快朵頤，也滿足了饕客味蕾，讚聲不絕。

「一支竹筍，也能成就一席豐盛的宴席」鄉長林慧如和立委劉建國，在父親節和幾位朋友餐會上，正忙著籌備饗筍宴的她，也為自己許了個願，以「兩個沒了父親的人，和別人的父親talk....如總統也能來饗筍宴，能成真嗎？」在網路貼文，藉以力邀國人上山來分享筍宴，沒想到這感人的邀約，竟也獲得總統賴清德回響，明天將親訪古坑，參加這場家常菜變星級餐的宴會。

竹筍家常菜華麗轉身變成星級筍宴，古坑鄉公所推廣古坑好筍「饗筍宴」，今天在劍湖山大飯店登場。記者蔡維斌／攝影

古坑鄉公所推廣古坑好筍「饗筍宴」，今天在劍湖山大飯店登場，也舉行剝筍大賽，趣味十足。記者蔡維斌／攝影

竹筍家常菜華麗轉身變成星級筍宴，古坑鄉公所推廣古坑好筍「饗筍宴」，今天在劍湖山大飯店登場。記者蔡維斌／攝影

竹筍家常菜華麗轉身變成星級筍宴，古坑鄉公所推廣古坑好筍「饗筍宴」，今天在劍湖山大飯店登場。記者蔡維斌／攝影

古坑鄉公所推廣古坑好筍「饗筍宴」，今天在劍湖山大飯店登場，一場竹竿舞，帶動餐宴氣氛。記者蔡維斌／攝影

竹筍家常菜華麗轉身變成星級筍宴，每道風味絕佳的筍料理，滿足所有人味蕾。記者蔡維斌／攝影

竹筍家常菜華麗轉身變成星級筍宴，劍湖山大飯店主廚親為精心製作筍料理上菜，贏得滿場喝采。記者蔡維斌／攝影