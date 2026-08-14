快訊

陳幸妤為何突重擊趙建銘1拳？ 律師推測可能跟「這件事」有關

三星被爆取消Galaxy S27可變光圈相機技術、S27 Ultra還縮水1功能

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

聽新聞
0:00 / 0:00

迎七夕！統一企業集團逾5萬朵「進口空運玫瑰花」8大品牌通路限量登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
今年還可使用foodomo外送平台遠端贈送「進口空運玫瑰花」。圖／統一企業集團提供
今年還可使用foodomo外送平台遠端贈送「進口空運玫瑰花」。圖／統一企業集團提供

迎接浪漫七夕情人節，今年統一企業集團連續4年再度集結7-ELEVEN、康是美、DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho等關係企業品牌，獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」，本次全新設計七夕情人節精緻花盒，以花承載情感，搭配優雅紅金元素，讓每份愛意都擁有被珍惜的溫度。

今年統一企業集團特別引進來自世界頂級玫瑰花產地哥倫比亞／厄瓜多爾空運進口的玫瑰，經典螺旋花型，花苞長且花徑大複瓣多層，高貴優雅較本土玫瑰更為大朵，象徵濃烈、純粹與不朽愛情，且經全程低溫保鮮空運抵台。

「紅玫瑰」代表真心真意，單支紅玫瑰更象徵「唯一」。限量「進口空運紅玫瑰花」於8月16日至8月19日7-ELEVEN限定門市浪漫登場，單支售價199元。同時還有CupiCho精品巧克力禮盒加價購優惠，推薦「露特開心果巧克力禮盒」（加價購399元／盒）、「露特經典巧克力禮盒」（加價購299元／盒），浪漫花禮甜蜜加乘幸福滿分。

不僅如此，今年還可使用foodomo外送平台遠端贈送「進口空運玫瑰花」，8月17日至8月19日期間只要使用1點OPENPOINT即可享免運優惠，不必出門就能使用手機下單隔空表達愛意，為另一半創造滿滿驚喜感。

DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店於8月17日至8月19日以及夢時代、統一時代百貨高雄店於8月18日至8月19日甜蜜加碼，活動期間會員於當日全館指定店櫃消費累計滿2,000元，即可獲贈「進口空運玫瑰花」一支（數量有限，贈完為止）。

康是美於8月17日至8月19日在限定門市單筆消費滿1,000元享99元加購「空運進口玫瑰花」一支、全店消費滿2,000元即贈「進口空運玫瑰花」一支（不累贈，贈完為止）。

8月19日當天於星巴克單筆消費金額滿999元，即可獲得「進口空運玫瑰花」一支。8月17日至8月19日於BEING spa蒞店操作課程即可獲得「進口空運玫瑰花」一支。CupiCho全球精品巧克力專門店於8月16日至8月19日單筆消費滿999元即贈「進口空運玫瑰花」一支。贈品皆為數量有限，贈完為止。

●附註：詳細活動內容以各品牌通路門市、官網、APP公告為準。

迎接浪漫七夕情人節，統一企業集團獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」。圖／統一企業集團提供
迎接浪漫七夕情人節，統一企業集團獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」。圖／統一企業集團提供

限量「進口空運紅玫瑰花」8月16日至8月19日於7-ELEVEN限定門市浪漫登場，單支售價199元；還有CupiCho精品巧克力禮盒加價購優惠。圖／統一企業集團提供
限量「進口空運紅玫瑰花」8月16日至8月19日於7-ELEVEN限定門市浪漫登場，單支售價199元；還有CupiCho精品巧克力禮盒加價購優惠。圖／統一企業集團提供

迎接七夕情人節，統一企業集團今年特別引進來自世界頂級玫瑰花產地哥倫比亞／厄瓜多爾空運進口的玫瑰。圖／統一企業集團提供
迎接七夕情人節，統一企業集團今年特別引進來自世界頂級玫瑰花產地哥倫比亞／厄瓜多爾空運進口的玫瑰。圖／統一企業集團提供

七夕 玫瑰 統一企業

延伸閱讀

全聯、大全聯中元優惠開跑 限時最高22%回饋 全電商滿額現享8.5折

澎湖雙心石滬變比薩！必勝客「雙心XO海鮮比薩」買1送5 只賣14天

外送平台8月優惠碼一次看 foodpanda免費喝飲料、Uber Eats最高折120元

7-ELEVEN搶初秋手搖飲商機！酪梨入茶、統一布丁也來了 7款新品一次看

相關新聞

麥當勞「揚蝦堡」憑發票全額退款！外送平台也能退

退款方式公布了！台灣麥當勞8月12日推出的「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」，因產品使用的進口蝦排後續自主抽樣檢出硝基呋喃及其代謝物0.7ppb，與現行食品法規標準不符，8月13日上午10時30分起全台暫停販售，今（14日）公布退款方式。

看一眼得七世福報！108函「龍藏經」2028年移至故宮南院典藏

國立故宮博物院北部院區推出龍藏經特展，因網傳「看一眼得七世福報」引發朝聖熱潮，故宮博物院南部院區今天也公布龍藏經展出消息，「佛陀形影」展廳常設展，每3個月更換1函，觀眾開館期間都能欣賞；2028年南院二館落成後，108函將全數移至南院典藏。

當個好客人！網友列「買飲料10大規則」 店員崩潰：甜度冰塊別一直問

買杯飲料看似簡單，對店員來說卻有不少「眉角」。一名網友發文，整理「買飲料10大規則」，提醒消費者點餐時應清楚說明飲品、甜度與冰塊，若需要袋子、載具、LINE Pay或折價券，也應提前告知，避免飲料做好後才臨時更改。貼文曝光後引發不少網友共鳴，留言區更分享各種讓人哭笑不得的點餐經驗，其中「明明已告知甜度冰塊固定，客人仍不斷詢問能否調整」，都讓不少人直呼：「真的很崩潰」。

迎七夕！統一企業集團逾5萬朵「進口空運玫瑰花」8大品牌通路限量登場

迎接浪漫七夕情人節，今年統一企業集團連續4年再度集結7-ELEVEN、康是美、DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho等關係企業品牌，獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」，本次全新設計七夕情人節精緻花盒，以花承載情感，搭配優雅紅金元素，讓每份愛意都擁有被珍惜的溫度。

熊熊蛇蛇都上手！GD權志龍最新形象曝光 西裝搭珠寶化身時尚霸總

韓國天團BIGBANG迎來出道20週年，時尚指標權志龍（G-Dragon）再度展現無人能及的潮流氣場。在最新形象視覺中他穿上一身黑白剪裁的寬鬆Power Suit西裝，巧妙將俐落與隨性融合，散發強大時尚權力感。

終於拿到使用執照 大巨蛋商場Garden City規畫22日試營運

位於台北大巨蛋的商場「Garden City」，遠東SOGO終於拿到使用執照，規劃在8月22日試營運，並於9月中旬正式營運。遠東SOGO對此商場寄予厚望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。