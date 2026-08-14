迎七夕！統一企業集團逾5萬朵「進口空運玫瑰花」8大品牌通路限量登場

迎接浪漫七夕情人節，今年統一企業集團連續4年再度集結7-ELEVEN、康是美、DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho等關係企業品牌，獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」，本次全新設計七夕情人節精緻花盒，以花承載情感，搭配優雅紅金元素，讓每份愛意都擁有被珍惜的溫度。

今年統一企業集團特別引進來自世界頂級玫瑰花產地哥倫比亞／厄瓜多爾空運進口的玫瑰，經典螺旋花型，花苞長且花徑大複瓣多層，高貴優雅較本土玫瑰更為大朵，象徵濃烈、純粹與不朽愛情，且經全程低溫保鮮空運抵台。

「紅玫瑰」代表真心真意，單支紅玫瑰更象徵「唯一」。限量「進口空運紅玫瑰花」於8月16日至8月19日7-ELEVEN限定門市浪漫登場，單支售價199元。同時還有CupiCho精品巧克力禮盒加價購優惠，推薦「露特開心果巧克力禮盒」（加價購399元／盒）、「露特經典巧克力禮盒」（加價購299元／盒），浪漫花禮甜蜜加乘幸福滿分。

不僅如此，今年還可使用foodomo外送平台遠端贈送「進口空運玫瑰花」，8月17日至8月19日期間只要使用1點OPENPOINT即可享免運優惠，不必出門就能使用手機下單隔空表達愛意，為另一半創造滿滿驚喜感。

DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店於8月17日至8月19日以及夢時代、統一時代百貨高雄店於8月18日至8月19日甜蜜加碼，活動期間會員於當日全館指定店櫃消費累計滿2,000元，即可獲贈「進口空運玫瑰花」一支（數量有限，贈完為止）。

康是美於8月17日至8月19日在限定門市單筆消費滿1,000元享99元加購「空運進口玫瑰花」一支、全店消費滿2,000元即贈「進口空運玫瑰花」一支（不累贈，贈完為止）。

8月19日當天於星巴克單筆消費金額滿999元，即可獲得「進口空運玫瑰花」一支。8月17日至8月19日於BEING spa蒞店操作課程即可獲得「進口空運玫瑰花」一支。CupiCho全球精品巧克力專門店於8月16日至8月19日單筆消費滿999元即贈「進口空運玫瑰花」一支。贈品皆為數量有限，贈完為止。

●附註：詳細活動內容以各品牌通路門市、官網、APP公告為準。

迎接浪漫七夕情人節，統一企業集團獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」。圖／統一企業集團提供

限量「進口空運紅玫瑰花」8月16日至8月19日於7-ELEVEN限定門市浪漫登場，單支售價199元；還有CupiCho精品巧克力禮盒加價購優惠。圖／統一企業集團提供