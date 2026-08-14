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麥當勞「揚蝦堡」憑發票全額退款！外送平台也能退

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
台灣麥當勞「海味揚蝦堡」、「海味雙層揚蝦堡」全面緊急下架。圖／麥當勞提供
台灣麥當勞「海味揚蝦堡」、「海味雙層揚蝦堡」全面緊急下架。圖／麥當勞提供

退款方式公布了！台灣麥當勞8月12日推出的「海味揚蝦堡」與「海味雙層揚蝦堡」，因產品使用的進口蝦排後續自主抽樣檢出硝基呋喃及其代謝物0.7ppb，與現行食品法規標準不符，8月13日上午10時30分起全台暫停販售，今（14日）公布退款方式。

凡於2026年8月12日及13日凌晨購買「海味揚蝦堡」或「海味雙層揚蝦堡」的顧客，可於即日起至9月30日止，回到原購買餐廳辦理退款，退款範圍包含單點、超值全餐及外送組合餐，並以現金退還。

若消費者持有紙本發票及交易明細，可直接帶至原購買餐廳申請；使用雲端發票者，則可出示雲端發票畫面辦理退款。若是透過Foodpanda等外送平台購買，原則上可先透過原交易平台申請退款；若已超過平台退款期限，則可依雲端或紙本發票方式，回到原購買餐廳辦理。

台灣麥當勞表示，8月12日晚間接獲進口廠商通知，雖然相關蝦排原先已取得製造商提供的海鮮食材合格檢驗文件，但後續自主抽樣檢測結果出現異常。基於食品安全考量，麥當勞立即停止使用該批蝦排，並全面暫停兩款揚蝦堡供應，目前正與供應商及檢驗單位進一步複檢，釐清檢驗結果及相關食材狀況。

目前兩款新品何時恢復販售仍未定，後續仍須等待複檢結果。從新品上市到暫停供應僅隔一天，也讓原本主打海味新口味的新品檔期緊急踩煞車，相關蝦排來源與檢驗結果仍待進一步釐清。

【麥當勞揚蝦堡退款說明】

台灣麥當勞因應「海味揚蝦堡」及「海味雙層揚蝦堡」暫停供應，即日起至 2026年9月30日止，於原購買餐廳受理退款申請。

麥當勞將直接以「現金」，退還2026年8月12日及8月13日購買之「海味揚蝦堡」以及「海味雙層揚蝦堡」單點、超值全餐及外送組合餐金額，相關退款方式說明如下：

．紙本發票及交易明細：敬請顧客持紙本發票及交易明細，至原購買餐廳辦理退款。

．雲端發票 (含Foodpanda 開立之雲端發票)：敬請顧客提供雲端發票畫面，至原購買餐廳辦理退款。

．外送平台：敬請顧客至原交易平台申請退款；若超過交易平台退款期限，請依上述「紙本發票及交易明細」與「雲端發票」退款方式，至原購買餐廳辦理退款。

發票 麥當勞 外送平台

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