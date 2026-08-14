看一眼得七世福報！108函「龍藏經」2028年移至故宮南院典藏

國立故宮博物院北部院區推出龍藏經特展，因網傳「看一眼得七世福報」引發朝聖熱潮，故宮博物院南部院區今天也公布龍藏經展出消息，「佛陀形影」展廳常設展，每3個月更換1函，觀眾開館期間都能欣賞；2028年南院二館落成後，108函將全數移至南院典藏。

故宮南院表示，開館以來「龍藏經」即在南院常設展出，2028年南院二館落成後，龍藏經整套108函將全數移至南院典藏，觀眾可在「可見式庫房」親睹國寶被典藏樣貌；「龍藏經：皇權·信仰·藝術的盛世交響」特展將在2028年底移展南院，以饗中南部民眾。

故宮南院介紹，龍藏經108函經故宮申報、文化部審查指定為國寶，目前故宮北院特展精選展出56函，而故宮南院「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」展廳則以常設展呈現，包含經被、經衣、經板與經葉等完整的一函，每3個月固定更換，開館期間隨時可觀賞。

故宮南院表示，龍藏經為清康熙製作，在展台以開箱方式呈現，整函以經葉為中心，下鋪為包覆經文的黃棉被經衣，裝飾華麗、工序繁複的上下護經板，兩旁疊放與盤捲之黃緞織花袷經衣、五彩綑經帶、五色經簾及哈達等，可欣賞精巧鑲嵌寶石，還可細窺經葉書寫及四側紋樣繪飾。

此外，在平台展櫃後方，故宮南院在挑高6公尺玻璃展櫃上，放大龍藏經護經板中的圖像，並以完整的敘事脈絡展出自宋到清的佛教經書、各式文字書寫與裝幀的佛經，包括北宋「華嚴經」刊本、明宮廷「大寶積經」寫本、清乾隆朝「清文全藏經」刊本，都是其他博物館罕見珍品。

故宮南院表示，「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」常設展出一函「龍藏經」共108函，每3個月更換一函，即日起至9月4日期間每周二至五，上午場上午9時30分、10時10分、11時、11時30分，下午1時30分、2時10分、3時、3時30分，導覽每場次約20分鐘。

故宮博物院南部院區「佛陀形影」展廳常設展出龍藏經，每3個月更換1函，開館期間都能欣賞，2028年南院二館落成後，108函將全數移至南院典藏。圖／故宮南院提供

故宮博物院南部院區「佛陀形影」展廳常設展出龍藏經，每3個月更換1函，開館期間都能欣賞，2028年南院二館落成後，108函將全數移至南院典藏。圖／故宮南院提供

故宮博物院南部院區「佛陀形影」展廳常設展出龍藏經，每3個月更換1函，開館期間都能欣賞，2028年南院二館落成後，108函將全數移至南院典藏。圖／故宮南院提供

故宮博物院南部院區「佛陀形影」展廳常設展出龍藏經，每3個月更換1函，開館期間都能欣賞，2028年南院二館落成後，108函將全數移至南院典藏。圖／故宮南院提供