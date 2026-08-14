只有這天吃得到！夏慕尼七夕聯名哈根達斯 升級甜點限定登場

七夕情人節將至，「夏慕尼」攜手頂級冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），推出「Honey 極致迷戀・海陸盛宴」雙人套餐，將冰淇淋從餐後甜點延伸至主餐與海鮮料理，打造一套結合海陸滋味與甜點巧思的情人節餐桌。套餐限時供應至9月30日，8月19日七夕當天更加碼限定甜點，目前全台訂位已近9成。

此次聯名套餐以「日本F1國產牛紐約客」與「醇濃可可白蘭地鴨胸」雙主餐揭開序幕，其中「醇濃可可白蘭地鴨胸」更成為整套料理的風味亮點。夏慕尼將招牌白蘭地鴨胸搭配以Häagen-Dazs巧克力布朗尼冰淇淋調製的醬底，再撒上苦甜巧克力碎屑，利用可可的濃郁香氣與微苦層次，襯托鴨肉的鮮甜與肉汁，讓冰淇淋不只是甜點，而成為主菜醬汁的一環。

海鮮料理則以「法式海味三部曲」呈現，選用白蝦、小卷與干貝組成海味拼盤，再以Häagen-Dazs草莓麻糬冰淇淋融入紅醬，搭配羅勒青醬，透過草莓的酸甜、海鮮鮮味與羅勒香氣交錯，讓甜、酸、鹹與草本風味在盤中形成對比。

七夕當天則有專屬甜點驚喜。8月19日全台夏慕尼門市僅供應「Honey 極致迷戀・海陸盛宴」雙人套餐，到店用餐即可享用一日限定升級甜點「非你不可 杜拜巧克力」，以Häagen-Dazs巧克力布朗尼冰淇淋結合開心果風味，將近年熱門的杜拜巧克力元素融入餐後甜點，為情人節約會收尾。

除七夕限定活動，即日起至9月30日，凡於夏慕尼享用「Honey 極致迷戀・海陸盛宴」套餐，即可獲得Häagen-Dazs雙球買一送一券，每組套餐限贈1張，數量有限、送完為止。此外，8月20日前於夏慕尼Facebook指定貼文留言互動，還有機會抽中限量Häagen-Dazs迷你杯兌換券。