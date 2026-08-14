熊熊蛇蛇都上手！GD權志龍最新形象曝光 西裝搭珠寶化身時尚霸總

韓國天團BIGBANG迎來出道20週年，時尚指標權志龍（G-Dragon）再度展現無人能及的潮流氣場。在最新形象視覺中他穿上一身黑白剪裁的寬鬆Power Suit西裝，巧妙將俐落與隨性融合，散發強大時尚權力感。

不按牌理出牌的他，特地用雙手遮住雙眼擺出俏皮姿勢，反而把大家的目光全吸引到手上的奢華指飾上。他指間配戴的正是法國頂級珠寶品牌Boucheron作品，包括要價121萬元的Animaux動物系列Ourse白金鑽石熊戒指，造型既討喜又充滿精緻巧思。

這款熊主題珠寶戒指出自法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的Animaux de Collection系列，該系列將大自然山川原野中的飛禽走獸一一捕捉還原，從斑馬、熊、蜂鳥、豹貓，都結合了珠寶工匠的巧手以及精準還原動物或飛禽的討喜一面，兼具工藝、童心與賞玩樂趣，為不少收藏家所喜愛。

GD另一手則搭配了價值84萬8千元的Serpent Bohéme黃金蛇形鑽石戒指，華麗閃耀的滿鑲鑽石在黑白西裝映襯下更顯奪目，巧妙將童趣動物與高雅奢華混搭，酷帥又帶點可愛的獨特魅力，再次為時尚圈示範頂級個人風格。

Boucheron Animaux de Collection Wladimir貓項鍊（JCL01250），鑲嵌鑽石、坦桑石、養殖珍珠、藍寶石、黑色藍寶石，價格店洽。圖／Boucheron提供

Boucheron Serpent Bohéme系列戒指，黃金750、鑲嵌鑽石，84萬8,000元。圖／Boucheron提供

Boucheron的Animaux de Collection系列將飛禽走獸一一捕捉還原，兼具工藝與想像力。圖／Boucheron提供

GD權志龍近日發表了BIGBAGN 20週年的形象視覺。圖／翻攝自IG@bigbang_2xx6