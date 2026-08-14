快訊

今天是國際慰安婦紀念日！重看90年代「女性國際戰犯法庭」

爆趙建銘下周休診要出國 誰同行？陳幸妤：總之不是我

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

聽新聞
0:00 / 0:00

迎接七夕情人節 統一企業集團獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
迎接七夕情人節，統一企業集團獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」。圖／統一提供
迎接七夕情人節，統一企業集團獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」。圖／統一提供

迎接浪漫七夕情人節，今年統一企業集團連續四年再度集結7-ELEVEN、康是美、DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho等關係企業品牌，獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」，本次全新設計七夕情人節精緻花盒，以花承載情感，搭配優雅紅金元素，串起人與人之間的心意，讓每份愛意都擁有被珍惜的溫度。

今年統一企業集團特別引進來自世界頂級玫瑰花產地哥倫比亞/厄瓜多爾空運進口的玫瑰，經典螺旋花型，花苞長且花徑大複瓣多層、高貴優雅較本土玫瑰更為大朵，象徵濃烈、純粹與不朽愛情，且經全程低溫保鮮空運抵台，最適合在屬於情人專屬日子傳遞一份高雅且濃烈的愛意。

「紅玫瑰」代表真心真意，單支紅玫瑰更象徵「唯一」。限量「進口空運紅玫瑰花」於8月16日至8月19日7-ELEVEN限定門市浪漫登場，單支售價199元。同時還有CupiCho精品巧克力禮盒加價購優惠，推薦「露特開心果巧克力禮盒」(加價購399元/盒)、「露特經典巧克力禮盒」(加價購299元/盒)，浪漫花禮甜蜜加乘幸福滿分。

不僅如此，今年還可使用foodomo外送平台遠端贈送「進口空運玫瑰花」，8月17日起至8月19日期間只要使用1點OPENPOINT即可享免運優惠，表達對愛人心愛不必出門就能使用手機下單隔空表達愛意，為另一半創造滿滿驚喜感，甜蜜滿分。

DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店於8月17日至19日以及夢時代、統一時代百貨高雄店於8月18日至19日甜蜜加碼，會員於當日全館指定店櫃消費累計滿2,000元，即可獲贈「進口空運玫瑰花」一支(數量有限，贈完為止)。康是美於8月17日至19日在限定門市單筆消費滿1,000元享99元加購「空運進口玫瑰花」一支、全店消費滿2,000元即贈「進口空運玫瑰花」一支(不累贈，贈完為止)，讓浪漫心意於七夕情人節完美綻放。

8月19日當天於星巴克單筆消費金額滿999元，即可獲得「進口空運玫瑰花」乙支。8月17日至8月19日於BEING spa蒞店操作課程即可獲得「進口空運玫瑰花」乙支。CupiCho全球精品巧克力專門店於8月16日至19日單筆消費滿999元即贈「進口空運玫瑰花」一支。

七夕 情人節 玫瑰

延伸閱讀

澎湖雙心石滬變比薩！必勝客「雙心XO海鮮比薩」買1送5 只賣14天

全聯、大全聯中元優惠開跑 限時最高22%回饋 全電商滿額現享8.5折

外送平台8月優惠碼一次看 foodpanda免費喝飲料、Uber Eats最高折120元

7-ELEVEN搶初秋手搖飲商機！酪梨入茶、統一布丁也來了 7款新品一次看

相關新聞

看一眼得七世福報！108函「龍藏經」2028年移至故宮南院典藏

國立故宮博物院北部院區推出龍藏經特展，因網傳「看一眼得七世福報」引發朝聖熱潮，故宮博物院南部院區今天也公布龍藏經展出消息，「佛陀形影」展廳常設展，每3個月更換1函，觀眾開館期間都能欣賞；2028年南院二館落成後，108函將全數移至南院典藏。

當個好客人！網友列「買飲料10大規則」 店員崩潰：甜度冰塊別一直問

買杯飲料看似簡單，對店員來說卻有不少「眉角」。一名網友發文，整理「買飲料10大規則」，提醒消費者點餐時應清楚說明飲品、甜度與冰塊，若需要袋子、載具、LINE Pay或折價券，也應提前告知，避免飲料做好後才臨時更改。貼文曝光後引發不少網友共鳴，留言區更分享各種讓人哭笑不得的點餐經驗，其中「明明已告知甜度冰塊固定，客人仍不斷詢問能否調整」，都讓不少人直呼：「真的很崩潰」。

熊熊蛇蛇都上手！GD權志龍最新形象曝光 西裝搭珠寶化身時尚霸總

韓國天團BIGBANG迎來出道20週年，時尚指標權志龍（G-Dragon）再度展現無人能及的潮流氣場。在最新形象視覺中他穿上一身黑白剪裁的寬鬆Power Suit西裝，巧妙將俐落與隨性融合，散發強大時尚權力感。

迎接七夕情人節 統一企業集團獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」

迎接浪漫七夕情人節，今年統一企業集團連續四年再度集結7-ELEVEN、康是美、DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho等關係企業品牌，獻上逾5萬朵「進口空運玫瑰花」，本次全新設計七夕情人節精緻花盒，以花承載情感，搭配優雅紅金元素，串起人與人之間的心意，讓每份愛意都擁有被珍惜的溫度。

普渡採買戰線拉長 好市多零食、泡麵與飲料成囤貨主力

中元節即將到來，普渡採買商機提前升溫，量販通路陸續進入零食、飲料、乾糧及生鮮等民生商品銷售旺季。美式賣場好市多（Costco）近期也出現會員提前備貨情況，從箱裝零食、泡麵、氣泡飲，到雞肉等生鮮品項，都成為普渡採買選擇，顯示中元檔期消費需求已逐步發酵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。