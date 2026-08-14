普渡採買戰線拉長 好市多零食、泡麵與飲料成囤貨主力

中元節即將到來，普渡採買商機提前升溫，量販通路陸續進入零食、飲料、乾糧及生鮮等民生商品銷售旺季。美式賣場好市多（Costco）近期也出現會員提前備貨情況，從箱裝零食、泡麵、氣泡飲，到雞肉等生鮮品項，都成為普渡採買選擇，顯示中元檔期消費需求已逐步發酵。

從近期社群討論觀察，不少消費者為避開中元節前夕賣場人潮，選擇提早一至兩周採購拜拜用品。不過，由於零食、飲料本身也是家庭日常消費品，部分消費者發現，提前買回家的普渡供品還沒等到祭拜就已被家人吃完，因此改採「分批採買」方式，每周陸續補貨，也讓中元採購潮由過去集中在節日前幾天，逐漸向前拉長。

在採買品項上，零食、泡麵及飲料仍是消費者最主要選擇。近期好市多會員討論較高的商品，包括芝麻糕、點心麵、青花椒香麻麵、米餅等，其中部分商品搭配檔期優惠，進一步帶動採購意願。由於量販通路多採大包裝、箱裝販售，一次即可滿足普渡及家庭囤貨需求，也成為消費者集中採買的重要原因。

飲料市場同樣受惠於中元節需求。除傳統可樂、雪碧、沙士及蘋果西打外，黑麥汁、氣泡水及水果風味氣泡飲也逐漸成為替代選擇，反映普渡供品選擇已不再侷限於傳統品項，消費者愈來愈傾向依照家庭飲用習慣採買，避免祭拜結束後留下大量不易消化的庫存。

除了常溫食品，今年消費者對生鮮商品的採買詢問度也升高。雞腿、豬肉等商品被部分家庭列入祭拜使用範圍，烘焙蛋糕、月餅禮盒等節慶商品也進入消費者考量。隨著中秋節檔期逐步接近，中元與中秋兩波節慶需求亦可能形成部分商品銷售上的銜接效應。

量販通路的中元商機，近年也由單純販售「普渡箱」轉向更多元的自由搭配模式。以好市多為例，雖未特別以制式拜拜箱作為主要銷售形式，但大包裝零食、整箱飲料、泡麵及生鮮食品，本身即符合家庭及公司行號大量採購需求。消費者可依預算、祭拜人數及祭拜後的實際食用需求自行組合，降低買到不喜歡商品的機率。

從近期賣場採買實況來看，中元節消費已明顯提前，不少會員一次購入兩至三箱零食或多組飲料，也有人先觀察家中接受度較高的品項，再於節日前補貨。這種「先試吃、再補貨」的消費模式，也讓中元商機從一次性大採購，轉為數周內多次進場消費。

對量販業者而言，中元節向來是第三季重要民生消費檔期之一，尤其零食、飲料、泡麵、罐頭及生鮮食品具有高周轉特性，又能同時承接家庭囤貨需求。隨著消費者採買時間提前，加上促銷活動帶動，中元普渡商機已從節日前的短期高峰，逐步拉長為數周的銷售戰線。