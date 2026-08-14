當個好客人！網友列「買飲料10大規則」 店員崩潰：甜度冰塊別一直問

買杯飲料看似簡單，對店員來說卻有不少「眉角」。一名網友發文，整理「買飲料10大規則」，提醒消費者點餐時應清楚說明飲品、甜度與冰塊，若需要袋子、載具、LINE Pay或折價券，也應提前告知，避免飲料做好後才臨時更改。貼文曝光後引發不少網友共鳴，留言區更分享各種讓人哭笑不得的點餐經驗，其中「明明已告知甜度冰塊固定，客人仍不斷詢問能否調整」，都讓不少人直呼：「真的很崩潰」。

一名網友在Threads發文，分享買飲料時的10大規則，首先當你在櫃台點飲料的時候，請口齒清晰、用正常的音量講述自己想喝什麼飲料；甜度與冰塊也要告知店員，如果只講一個會造成店員負擔；當店員在服務其他顧客時，請安靜排隊就好，不要打擾店員工作；要喝什麼飲料也要一次講完，不要等店員做完飲料了再說還要什麼。

再者，要袋子也要提早說，如果等到飲料放到櫃台才說，也會造成店員困擾；在等飲料的過程中，請隨時注意自己的飲料到底做好了沒有，如果一直玩手機，店員叫人還聽不到的話，會增加店員的工作量；即使是熟客也要告知自己想喝什麼，因為飲料店的顧客很多，店員可能會忘記你喜歡喝什麼飲料。

假如你是開車來買飲料，也務必要自己下車點餐並取餐，不要待在車上指揮店員，「你是在買飲料不是買檳榔」；買飲料時也要特別留意店家打烊的時間，通常打烊前半小時店員就會開始收拾東西，千萬不要當「壓線仔」；最後，如果看到店家已經關燈，就不要問店員還能不能買了，此刻店員正準備下班，已經沒辦法幫你做飲料了。

此文一出，有網友補充，如果菜單上寫「甜度、冰塊固定」的話，就代表不能調整，不要一直問「冰塊能不能調、不能無糖嗎」這些話，更不要質疑為何不能調整冰塊與甜度，這些東西都是公司明確規定的；更有網友說，當店員沒有叫顧客刷載具或LINE Pay時，不要急著刷，「急什麼，火車要跑了是不是？」。

還有網友指出「聲音小」的客人也很讓人崩潰，他都已經整個趴出去聽或耳朵都快貼到客人旁邊了，聲音還是很小；另有網友提醒，不要戴著安全帽，特別是全罩式安全帽點餐，因為頭部被罩起來聲音會變得很小，點什麼飲料店員都聽不見，綜上所述，點飲料時請勇敢開口說清楚自己想要什麼，才不會讓店員「難做人」。

台灣人買飲料的習慣也曾引起熱議，一名網友分享，近日在日本購買手搖飲，拿到飲料和吸管後，順手將吸管往桌上敲了兩下，想讓吸管直接戳破包裝，沒想到店員立刻露出驚恐表情，還緊張詢問：「你還好嗎？」，貼文曝光後，不少台灣網友產生共鳴，直呼這根本是從小養成的「肌肉記憶」。