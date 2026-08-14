藝術、美食與公益相遇「天空樹私廚料理」打造台中最有溫度的私人餐廳

有些餐廳是因為市場需求而誕生；有些餐廳則是因為一份共同理念而存在。座落於台中市西屯區龍富15路的全新「天空樹私廚料理」，訴求將藝術、美食與生活美學融入空間，打造台中最有溫度的私人餐廳。

「天空樹私廚料理」背後是一段從公益開始、因美食相知，最後一起築夢的故事。共同創辦人、有「天空樹姐姐」之稱的藝術家鍾舒涵，與行政主廚簡俊平，兩人並不是在餐飲圈認識，而是在一次公益活動中相遇。

因為同樣長期關注公益、相信分享能為社會帶來更多美好，兩人在一次次合作與交流中，逐漸發現彼此對生活、料理、人與情感，有著高度契合的價值觀。

鍾舒涵的人生跨足藝術創作、舞蹈健身、美妝品牌與生活美學，也是對美食極為講究的美食愛好者。多年來，她心中一直有一個夢想：打造一間不只是「吃飯」的餐廳，而是一個讓人願意停下腳步、卸下忙碌，和重要的人好好吃飯、好好聊天、分享人生故事的地方。

直到她遇見簡俊平，這個夢想終於有了實現的可能。多年深耕餐飲領域的簡俊平，對料理有著自己的堅持。他認為，好料理不需要過度炫技，食材本身就是最重要的主角。

從新鮮海鮮、當令蔬果到肉品選擇，都必須從源頭把關；料理則在尊重食材的前提下呈現最適切的風味，希望客人吃完一道菜之後，記住的不只是擺盤，而是那個味道帶來的感動。

第一次品嚐到簡俊平料理時，鍾舒涵只說了一句：「我找到了。」她找到的，不只是一位懂料理的主廚，更是一位能一起把夢想變成現實的夥伴。於是，兩人從公益結緣，進一步成為事業夥伴，「天空樹私廚料理」也因此誕生。

餐廳最初座落於台中知名豪宅建案「天空樹」對面，憑藉料理品質與親切服務逐漸累積口碑，不少天空樹住戶、企業主與熟客固定前來聚餐，甚至被客人暱稱為「天空樹住戶的御用餐廳」。

然而，隨著原址房東收回店面，團隊不得不面對搬遷。這場意外的轉折，沒有讓夢想停下，反而成為品牌重新思考與升級的契機。團隊投入更多心力，在台中南屯龍富十五路打造全新的「天空樹私廚料理」。

新的天空樹，不再只是一間提供料理的餐廳，而是一處能承載人生重要時刻的私人空間。從家庭聚餐、生日宴會、姊妹下午茶、閨密聚會，到求婚晚宴、企業餐敘、品牌活動、VIP宴客與私人包場，都能依照不同需求量身規劃。

鍾舒涵表示，她始終相信，美食真正珍貴的地方，不只是味道，而是人與人坐在同一張餐桌前所產生的連結。「我們希望每一位走進天空樹的人，都可以暫時放下工作與生活的忙碌，好好吃一頓飯，好好陪伴身邊重要的人。」

而公益，也仍將是天空樹品牌一路走下去的重要精神。因公益相識、因分享結緣，兩位共同創辦人也希望未來有能力時，持續透過餐飲、藝術及不同形式的公益活動，把當初讓兩人相遇的善意繼續傳遞下去。

鍾舒涵認為，一間真正有溫度的餐廳，留下的不只是料理的味道，而是一段段關於相遇、陪伴與分享的人生記憶。

行政主廚簡俊平多年深耕餐飲領域，以料理本質與風味創造讓客人記得住的味覺記憶。業者／提供

有「天空樹姐姐」之稱的藝術家鍾舒涵跨足藝術、生活美學與餐飲。業者／提供