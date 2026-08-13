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油封鴨腿、炙燒和牛、烏魚子入饌 全新「久時拌麵」5款特色拌麵上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
全新開幕的「久時拌麵」，提供多樣化的特色麵食。記者陳睿中／攝影
全新開幕的「久時拌麵」，提供多樣化的特色麵食。記者陳睿中／攝影

當精緻餐飲與台味拌麵、在地食材相遇，會是什麼味道？全新開幕的特色麵館「久時拌麵」，以精緻餐飲的手法重新詮釋台灣人熟悉的拌麵文化，透過「一醬一麵」的概念，呈獻經典油封鴨腿拌麵、炙燒和牛臉頰拌麵、蝦汁烏魚子刀削麵等不同特色拌麵，帶來與眾不同的味蕾體驗。

久時拌麵店址鄰近台北遠東香格里拉酒店，在現代化的俐落空間中，規劃長型吧台與方型小桌，透過開放式的設計，讓顧客能夠近距離欣賞團隊的烹調過程。創辦人兼主廚Josh（王正岳）至今擁有二十年精緻餐飲經歷，過去擁有STAY by Yannick Alléno、RAW、一號糧倉等知名餐廳的歷練，此次攜手昔日團隊夥伴錢雅琦與吳承祐，以當代餐飲語彙重新詮釋在地傳統常民食物，讓中式麵食展露出全新面貌。

對於Josh而言，拌麵比湯麵更講究醬料的風味與層次，不同的麵條也具有各自的個性。因此店內提供的5款麵食，均採用不同的醬汁搭配不同的麵體，而非僅有寬、細麵條之分，以「一醬一麵」的方式，突顯出風味與口感的靈活變化。「炙燒和牛臉頰拌麵」選用炙燒和牛臉頰肉作為主角，入口軟嫩又略帶黏嘴的膠質感；醬汁則以蔬菜與香料熬煮的牛高湯，搭配上酸白菜、煸牛油、牛油渣、豆瓣醬調味，整體風味飽滿立體，搭配上質地厚實的「山茶花粗捲麵」，能夠扒住濃醇醬汁，完整傳遞出整體的鹹香與油香，每份380元。

另款「經典油封鴨腿拌麵」，以冬菜鴨肉湯、鴨肉麵、鴨肉羹等傳統鴨肉料理為靈感，以油封手法處理鴨腿，保有外皮酥脆、肉軟嫩即化的特色；醬汁結合醬油、冬菜、欖菜、油蔥酥與紅蔥頭鴨油，搭配「石臼細扁麵」上桌，宛若一碗升級版的鴨肉意麵，兼具台味傳統與西式創意，每份260元。

除此之外，還有以黑甜仔糜轉化而成的「烏甜仔時蔬拌麵」、靈感來自義大利培根蛋黃麵的「蝦汁烏魚子刀削麵」，以及將墨魚汁中直麵，搭配豆豉炸醬、北港麻油、黑蒜頭、青花椒等多種素材的「黑豉椒香墨魚麵」，各有不同精彩。

同時店內也提供兩款特色湯品。其中「干貝燉雞腿湯」以扁尖筍、干貝熬煮，湯頭醇厚鮮甜，滋味優雅，加上雞腿肉更添滿足，每份200元；另款「酸白菜蔬菜湯」則以多種蔬菜熬煮湯頭，並帶有酸白菜的明亮感，每份80元。若想增添餐桌豐富度，還有「川麻雨來菇」、「堅果豆腐」、「肉香花椰菜乾」、「辣炒牛肚」等多樣小菜，從外型與調味，皆可感受到精緻餐飲的細節用心，每份40元起。

【久時拌麵 Josh’s Noodles】

地址：台北市大安區全安里安和路二段171巷19號

電話：0227328662

炙燒和牛臉頰拌麵，每份380元。記者陳睿中／攝影
炙燒和牛臉頰拌麵，每份380元。記者陳睿中／攝影

堅果豆腐，60元。記者陳睿中／攝影
堅果豆腐，60元。記者陳睿中／攝影

肉香花椰菜乾，120元。記者陳睿中／攝影
肉香花椰菜乾，120元。記者陳睿中／攝影

川麻雨來菇，60元。記者陳睿中／攝影
川麻雨來菇，60元。記者陳睿中／攝影

經典油封鴨腿拌麵，每份260元。記者陳睿中／攝影
經典油封鴨腿拌麵，每份260元。記者陳睿中／攝影

久時拌麵創辦人兼主廚Josh（王正岳）。圖／久時拌麵提供
久時拌麵創辦人兼主廚Josh（王正岳）。圖／久時拌麵提供

干貝人參燉雞湯，200元。記者陳睿中／攝影
干貝人參燉雞湯，200元。記者陳睿中／攝影

烏魚子 味道 餐飲

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