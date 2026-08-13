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Google Pixel 11全系列一次看！120倍變焦、一鍵抓拍、AI功能全面升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新Pixel 11系列即日起開放預購，並將於8月20日正式上市。圖／Google提供
全新Pixel 11系列即日起開放預購，並將於8月20日正式上市。圖／Google提供

Google正式在台灣發表全新的Pixel 11系列手機，包含標準版Pixel 11、專業級的Pixel 11 Pro與Pixel 11 Pro XL，以及備受矚目的頂規摺疊旗艦Pixel 11 Pro Fold。全系列機型皆搭載Google自研的Tensor G6晶片與Gemini AI，展現深度的軟硬體整合，為使用者帶來更智慧且個人化的行動體驗。

這次亮相的新機種在外觀與相機規格上皆有重大突破。標準版Pixel 11的無邊框玻璃相機列厚度減少了40%，機身採用金屬緞光邊框與拋光玻璃背蓋，搭配專屬保護殼後背面趨近平整，好拿且更易放入口袋。

旗艦款Pixel 11 Pro系列則搭載峰值亮度高達3,600尼特的Super Actua螢幕，不僅抗刮能力比前代提升雙倍，更首度在機身背蓋加入獨家的「HiLight」環形燈效，螢幕朝下放置時能透過柔和光效顯示重要聯絡人來電或 Gemini 運作狀態。

在相機表現方面，全系列影像規格也再升級。標準版Pixel 11主鏡頭感光度提升56%，並支援最高30倍超級變焦；Pro系列更結合全新生成式影像模型，提供高達120倍的專業變焦與速度加快4.5倍的即時夜視拍攝。搭配全新AI「一鍵抓拍」功能，可自動分析約400幀畫面並精準挑選最完美瞬間，省去重複拍攝與修圖的煩惱。

延續越來越受矚目的摺疊手機話題，新登場的Pixel 11 Pro Fold機身比上一代輕近10%、厚度減少約1毫米，並採用全新無齒輪轉軸與玻璃纖維複合材質背蓋，使整體耐用度大幅提升3倍。新機更針對摺疊大螢幕優化了「泡泡」多工介面與分割畫面功能，讓使用者能流暢進行多工作業。

全新Pixel 11系列即日起開放預購，並將於8月20日正式上市。Pixel 11建議售價29,990元起，推出冰霜紫、開心果綠、木槿桃與曜石黑等4款新色； Pixel 11 Pro與Pixel 11 Pro XL分別為36,990元起與42,990元起，提供砂岩粉、橄欖綠、霧面曜石黑、迷霧灰4款顏色；摺疊旗艦Pixel 11 Pro Fold則為60,990元起，共有橄欖綠與曜石黑2款顏色。全系列手機皆提供長達7年的作業系統與安全性更新。

為了讓民眾親身體驗新機魅力，Google即日起於台北信義區香堤大道廣場與台中勤美誠品打造「Google Pixel Space」快閃體驗空間，現場特別規劃「一鍵抓拍」、「Gemini Omni」等亮點新功能體驗區，現場完成體驗及社群分享，還可獲得Google商店500元折扣碼與Google Pixel Buddy限量盲盒吊飾等可愛又實用的周邊商品，想要體驗新機功能以及有意升級換機的民眾，趕快把握時間前往現場搶先試玩體驗。

今年全系列機型綠色系當道，橄欖綠實機非常耐看。記者黃筱晴／攝影
今年全系列機型綠色系當道，橄欖綠實機非常耐看。記者黃筱晴／攝影

（左起）Google台灣裝置服務策略合作資深總監詹宗翰、Google Pixel使用者經驗設計師呂佳舫、Google硬體工程副總裁彭昱鈞、Google穿戴與健康裝置資深產品經理黃書榆、Google Pixel技術專案副總經理劉兆洋。記者黃筱晴／攝影
（左起）Google台灣裝置服務策略合作資深總監詹宗翰、Google Pixel使用者經驗設計師呂佳舫、Google硬體工程副總裁彭昱鈞、Google穿戴與健康裝置資深產品經理黃書榆、Google Pixel技術專案副總經理劉兆洋。記者黃筱晴／攝影

全新Pixel 11 Pro Fold比上一代輕了將近10%，機身厚度也減少約1毫米。記者黃筱晴／攝影
全新Pixel 11 Pro Fold比上一代輕了將近10%，機身厚度也減少約1毫米。記者黃筱晴／攝影

今年Pixel 11系列使用的顏色都很搶眼。記者黃筱晴／攝影
今年Pixel 11系列使用的顏色都很搶眼。記者黃筱晴／攝影

Google即日起於台北信義區香堤大道廣場與台中勤美誠品打造「Google Pixel Space」快閃體驗空間。記者黃筱晴／攝影
Google即日起於台北信義區香堤大道廣場與台中勤美誠品打造「Google Pixel Space」快閃體驗空間。記者黃筱晴／攝影

「Google Pixel Space」快閃體驗空間現場完成體驗及社群分享，即可獲得Google商店500元折扣碼與只送不賣的可愛周邊商品。記者黃筱晴／攝影
「Google Pixel Space」快閃體驗空間現場完成體驗及社群分享，即可獲得Google商店500元折扣碼與只送不賣的可愛周邊商品。記者黃筱晴／攝影

「Google Pixel Space」快閃體驗空間現場完成體驗及社群分享，即可獲得Google商店500元折扣碼與只送不賣的可愛周邊商品。記者黃筱晴／攝影
「Google Pixel Space」快閃體驗空間現場完成體驗及社群分享，即可獲得Google商店500元折扣碼與只送不賣的可愛周邊商品。記者黃筱晴／攝影

Pixel 11 Pro系列與有著相同色系搭配的Pixel Watch 5。記者黃筱晴／攝影
Pixel 11 Pro系列與有著相同色系搭配的Pixel Watch 5。記者黃筱晴／攝影

Pixel Google 相機

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