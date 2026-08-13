麥卡倫Harmony最終章國內通路版來了！「初椰香韻」8/20限量登場

全球單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan）正式揭曉「The Harmony Collection 」第六版，也是該系列最終作品。此次由麥卡倫釀酒大師團隊，推出「初椰香韻」與全球免稅限定「椰風煖韻」兩款單一麥芽威士忌，透過橡木桶選擇與熟成工藝，捕捉威士忌中少見的椰子風味。繼「椰風煖韻」已於桃園機場限量登場，「初椰香韻」預定自8月20日起在全台麥卡倫授權零售店家限量上市。

「初椰香韻」以清新活潑的風格為主軸，酒精濃度46.3%，香氣揉合新鮮椰子、青檸、柑橘、香草與淡雅辛香，入口則帶出椰子、檸檬甜感及香草蛋糕氣息，最後以椰子與花蜜香氣收尾，酒體呈現明亮且細緻的熱帶果香層次。

兩款酒款雖呈現截然不同的風味個性，卻共享同一套熟成邏輯。酒液皆於美國白橡木雪莉桶與波本桶組合中熟成，藉由美國白橡木本身的天然特性凸顯椰子調性，再透過不同橡木桶之間的比例與熟成掌控，維持酒體平衡，讓椰香成為主角而不掩蓋麥卡倫原有的風格。

此次最終章也特別回到系列起點，麥卡倫再次攜手西班牙米其林三星餐廳 El Celler de Can Roca 及甜點主廚 Jordi Roca。Jordi Roca同樣是「The Harmony Collection 」首款作品的合作夥伴，此次再度參與最終章創作，從椰子的不同質地與風味面貌出發，探索其與威士忌之間的搭配可能，形成系列首尾呼應的創意連結。

除了酒液本身，「The Harmony Collection 」最終章也延續對自然材質的探索。兩款作品的包裝皆融入椰子纖維，將有機廢棄物轉化為具天然色澤與獨特質感的包裝材料，從風味到材質都扣合本次以椰子為核心的創作概念，也讓系列最終章再次回應品牌對永續與創新的關注。

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麥卡倫「The Harmony Collection 」的「初椰香韻」將自8月20日起於全台麥卡倫授權零售店家販售。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫 「The Harmony Collection 」第六版推出「椰風煖韻」（左）與「初椰香韻」兩款威士忌，包裝以回收椰子纖維打造，呼應品牌永續理念。圖／臺灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康