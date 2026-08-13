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Bell & Ross發表新款BR-05 GMT Green 鼠尾草綠捎來夏日清爽

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以飛行為靈感的Bell & Ross BR-05系列，共有精鋼表帶、綠色像膠表帶兩種選擇，並以自動上鍊機械機芯驅動，具有時間與日期顯示功能。圖／Bell & Ross提供
以飛行為靈感的Bell & Ross BR-05系列，共有精鋼表帶、綠色像膠表帶兩種選擇，並以自動上鍊機械機芯驅動，具有時間與日期顯示功能。圖／Bell & Ross提供

飛行表不再只是機師專屬！Bell & Ross自2005年推出BR-01確立「方中帶圓」視覺標誌後，便將駕駛艙儀表靈感發揮得淋漓盡致。2019年登場的BR-05系列更打破傳統框架，轉身成為兼具硬派基因與都市型格的腕上新寵。

今年話題新作BR-05 GMT Green Steel以低飽和度的「鼠尾草綠」表盤震撼登場。品牌精心結合磨砂拉絲、綠漆及透明清漆等三道繁複工序，讓表盤在不同光影折射下散發銀灰立體光澤，質感瞬間提升，展現摩登的光影變化。

專為環球旅人量身打造的41毫米尺寸，完美平衡配戴舒適感與視覺比例，同時面盤中並搭載可獨立校準的箭頭形GMT指針，搭配斜面綠銀雙色24小時圈，讓人在跨越時區之際，一眼就能掌控第二時區晝夜變化。

BR-05 GMT Green Steel腕表外觀延續經典方中帶圓線條，一體式表殼與表鏈設計賦予極佳貼合感與洗鍊線條。內部搭載高性能自動上鍊機芯，兼具精準對時與實用雙時區性能，進而成為優雅旅行不可或缺的風尚品味配件。

由於經過多層次的緞面、霧面打磨修飾，讓BR-05 GMT Green腕表散發俐落的光影變化。圖／Bell & Ross提供
由於經過多層次的緞面、霧面打磨修飾，讓BR-05 GMT Green腕表散發俐落的光影變化。圖／Bell & Ross提供

Bell & Ross方中帶圓的BR-05系列近日發表新款GMT，以鼠尾綠色帶來清新視覺。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross方中帶圓的BR-05系列近日發表新款GMT，以鼠尾綠色帶來清新視覺。圖／Bell & Ross提供

標誌 光影 腕表

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