Chaumet自然之旅 以珠寶捕捉多重感官之美

大自然始終是法國頂級珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）的重要靈感泉源，品牌於台北舉辦「A Journey through Nature」頂級珠寶系列展，以有別以往的手法呈現擅長的自然主義精神。系列以約瑟芬皇后熱愛的法式花園與溫室為靈感，將植物的形態、神韻乃至無形的香氣，轉化為一系列動人的珠寶，猶如一趟跨越感官與情感之旅。

自1780年創立以來，Chaumet始終以「自然主義珠寶商」自居，品牌的靈感謬思約瑟芬皇后更曾在所居住的馬爾梅松城堡打造溫室，匯聚全球珍稀植物。全新系列以感官的風格分為三個篇章，每個篇章都選出饒富特色的香草植物為主角：從帶來沁涼酸香的「草本清新」 (Botanic Freshness)，到溫柔包覆感官的「辛香甘甜」 (Spicy Sweetness)，最終抵達濃郁鮮明的「芳香暖韻 」(Aromatic Warmth)。

此次來台最大亮點之一無疑是「辛香甘甜」篇章的重量級之作Vanilla Flower香莢蘭花系列共七件作品，顧名思義，刻畫的主角正是香草。採用不對稱設計的可多重配戴的項鍊，以Chaumet精湛的珠寶工藝，濃縮香草從飽滿豆莢到繁花盛放的一生樣貌。項鍊一側採用18K黃金鑄造，以黃鑽點綴蕊心，生動演繹繁花盛開的嬌姿；另一側則由18K白金鋪鑲鑽石，細緻勾勒出纖長的香草莢形態。項鍊中央鑲嵌一顆逾10克拉的DFL Type II-A等級枕形切割美鑽，在優雅的渦捲線條映襯下，營造出豐潤濃郁的質感；鑽石亦可拆卸並單獨作為戒指配戴。同系列的戒指與耳環亦運用「錯覺畫法」（Trompe-l'œil）工藝將黃鑽排列成梨形模擬花蕊，展現極致細膩的觀察力。

「芳香暖韻」篇章中的Coffee Aroma咖啡芳醇系列，則運用抽象手法和優雅貴氣的藍寶石勾勒咖啡的香氣。五件作品以扭轉的線條捕捉咖啡蒸騰時在空氣中瀰漫的氣息，讓人想起品牌一大經典Torsade系列。Coffee Aroma項鍊中央鑲嵌一顆重逾12克拉的馬達加斯加橢圓形藍寶石，橢圓造型巧妙呼應咖啡豆，透過色澤飽滿的藍寶石呈現深邃且濃郁的意境。鑽石與藍寶石鑲嵌在幾乎隱形的金屬細線上，形成靈動流動的曲線，演繹咖啡香氣擴散的層次感。系列戒指亦首度採用創新的可調節結構，在戒圈內側隱密嵌設彈簧，使尺寸52至54的手指都能輕鬆配戴、不需修改。其項鍊與長耳環的流蘇亦具備拆卸功能，展現隨心轉變的穿戴美學。

Peppercorns胡椒粒系列，則以純淨白金與鑽石展現了巴黎頂級珠寶的極致藝術。這組由五件作品組成的套組，以經典的圓鑽為主要元素，整體結構則汲取Joséphine系列的V形線條，具體描繪胡椒這種香料蘊含的感官張力。項鍊與冠冕上大量的圓形鑽石如同自然錯落迸發的胡椒顆粒，透過交錯運用的包鑲與幻覺鑲嵌工藝，賦予作品視覺節奏。品牌著名的刀鋒工藝 (fil couteau)結合放射狀圖騰，讓金屬結構極度輕盈，彷彿鑽石懸浮空中。項鍊下方的墜飾可拆卸，轉化為胸針或髮飾單獨配戴，其設計靈感也讓人想起品牌在1900年間讓鑽石如瀑布般奔湧綻放的歷史作品風格。

採用來自馬達加斯加的糖果粉色剛玉的Star Anise八角茴香系列，胸針以有別以往的橫式結構呈現出自然界中少見的八角形對稱形狀。Chaumet運用馬眼形切割鑽石來刻畫八角的種子，遠看時會讓人產生鏤空的錯覺，但實際上它是透過鏡面拋光處理的金屬反射前方的馬眼形鑽石，創造出一種似有若無的通透層次感，珠寶背面則以霧面處理，與正面的鏡面拋光形成對比，讓整體設計在視覺與觸覺上擁有更豐富的層次感。

除了東方人熟悉的八角，Cinnamon Bark肉桂也生動捕捉了這款眾所周知的香料植物特色。肉桂樹皮在自然乾燥後那種捲曲、包覆的靈動樣態，從特定角度觀察甚至帶有愛心的輪廓成為主要的視覺元素。此系列為頂級珠寶中罕見全系列採用18K玫瑰金為主要金屬素材的作品，搭配紅碧璽的溫暖色澤與琥珀色調的錳鋁榴石，交織出具巴洛克美學的豐富層次。

Saffron Flower番紅花則是全系列中唯一以大明火琺瑯作為主要視覺設計的套組。花瓣上可以看到從紫色到藍色的鮮明漸層，並搭配葉片的綠色以及閃耀的黃鑽。由於要在不同色塊間達成完美的色彩變化，對於火候的控制極其複雜且耗時。除了耳環與戒指，此系列還包含一只由知名琺瑯大師Anita Porchet打造的大明火琺瑯腕表。

模特兒配戴Coffee Aroma系列。圖／Chaumet提供

模特兒配戴Vanilla Flower系列。圖／Chaumet提供

Chaumet全新A Journey through Nature頂級珠寶系列展覽空間。圖／Chaumet提供

Vanilla Flower 18K白金複雜功能腕表，鑲嵌珍珠母貝、黃色剛玉及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Vanilla Flower 18K白金及黃金多重配戴設計項鍊，鑲嵌1顆約重10.71克拉D FL Type IIA等級枕形切割鑽石、15顆各約重0.30至0.90克拉D/E VVS等級明亮式切割鑽石、多顆明亮式切割黃鑽及鑽石。圖／Chaumet提供

Vanilla Flower 18K白金戒指，鑲嵌1顆約5.05克拉的 D FL Type IIA等級的枕形切割鑽石，以及明亮式切割黃鑽及鑽石。圖／Chaumet提供

Saffron Flower 18K白金耳環，採用大明火琺瑯，鑲嵌2顆FIY VVS1等級的枕形黃鑽，以及多顆明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Vanilla Flower 18K白金及黃金耳環，鑲嵌2顆D FL Type IIa等級的枕形切割鑽石，各約重2.05及2.04克拉，以及黃鑽和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Peppercorn 18K白金項鍊，鑲嵌DE VVS等級的明亮式切割鑽石。下方墜飾可拆下作為胸針。圖／Chaumet提供

Star Anise 18K白金胸針，鑲嵌6顆枕形切割粉色剛玉，以及馬眼形和明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Coffee Aroma 18K白金項鍊，鑲嵌1顆約12.09克拉的橢圓形馬達加斯加藍寶石，以及多顆圓形藍寶石及明亮式切割鑽石。 下方流蘇可拆下，單獨配戴上方短項鍊。圖／Chaumet提供

Coffee Aroma 18K白金腕表，採用大明火琺瑯，鑲嵌圓形藍寶石及明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Coffee Aroma 18K白金戒指。圖／Chaumet提供

Peppercorns 18K白金冠冕，鑲嵌21顆各約重0.30至1克拉DE VVS等級明亮式切割鑽石、明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Saffron Flower 18K白金複雜功能腕錶，採用大明火琺瑯及微型繪畫，鑲嵌紫色剛玉以及多顆明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供

Coffee Aroma 18K白金多重配戴設計項鍊，鑲嵌1顆約重12.09克拉馬達加斯加橢圓形藍寶石、多顆圓形藍寶石及明亮式切割鑽石。。圖／Chaumet提供

Coffee Aroma 18K白金耳環，鑲嵌圓形藍寶石及明亮式切割鑽石。可轉換為單條流蘇配戴。圖／Chaumet提供

Peppercorn 18K白金冠冕，鑲嵌DE VVS等級的明亮式切割鑽石。圖／Chaumet提供