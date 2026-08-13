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Delvaux、Valextra、DIESEL情人節推薦 粉嫩色、蝴蝶結 浪漫傳情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
比利時王室愛用品牌Delavux的情人節聚焦在粉嫩色彩，讓包款披上粉嫩、浪漫傳情。圖／Delvaux提供
比利時王室愛用品牌Delavux的情人節聚焦在粉嫩色彩，讓包款披上粉嫩、浪漫傳情。圖／Delvaux提供

七夕情人節將至，多個精品品牌包含Delvaux、Valextra、Marc Jacobs與DIESEL不約而同推薦了節日產品，以粉嫩色彩、愛心或是共享為主題，成為情人或伴侶間送禮的精巧之選。

重新站回街頭潮流風格第一線的DIESEL，又以品牌首字母的大寫D Logo融入包含1DR、1DR Dome、迷你款Play等多個包款，訂價約在5,680至26,800元之間不等，而隨身的掛飾、鑰匙圈等入門配件單品也帶來水鑽腰鍊、繩結鎖頭吊飾、D LOGO 鍊繩吊飾或B-PHOENIX皮帶，全數萬元有找。

在街頭風格中帶著童心玩趣的Marc Jacobs，不僅多個包款如Babe、Sack都使用了丹寧材質，並有以蝴蝶結為元素的掛飾、Tote托特包，或是以口金包變形的Wave氣球手拿包，以造型、幽默感取勝。

比利時王室愛用品牌Delvaux則將色彩聚焦在柔和的粉色系，像是Brillant Tempo S披上了棉花糖紫、Cool Box Mini則籠罩上一「層」雲霧藍色，而品牌最具辨識度的Pin Twist則有著著清爽、0熱量的檸檬奶油色，輕鬆融入夏日情境。

聚焦在義式風格、建築為靈感的Valextra則訴諸情侶間的「共享」概念，無論是Tric Trac或Brera B-Tracollina包款都帶來中性尺寸與多變中性色彩，讓情侶可「共享」同一包款，但以不同色彩、同中求異；其中Tric Trac包款並是以包款開闔時的清脆聲響，宛如一個情人間的儀式感，清脆、甜美上路。

Marc Jacobs Babe丹寧手拿斜跨兩用包，15,500元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs Babe丹寧手拿斜跨兩用包，15,500元。圖／Marc Jacobs提供

DIESEL 愛心造型戒指，3,280元。圖／DIESEL提供
DIESEL 愛心造型戒指，3,280元。圖／DIESEL提供

Delavux宛如搖搖木馬般的Pin Twist包款，於情人節帶來檸檬奶油色款，價格店洽。圖／Delvaux提供
Delavux宛如搖搖木馬般的Pin Twist包款，於情人節帶來檸檬奶油色款，價格店洽。圖／Delvaux提供

DIESEL 1DR DOME皮革法棍包，24,800元。圖／DIESEL提供
DIESEL 1DR DOME皮革法棍包，24,800元。圖／DIESEL提供

Valextra皮革蘑菇造型吊飾，價格店洽。圖／Valextra提供
Valextra皮革蘑菇造型吊飾，價格店洽。圖／Valextra提供

義大利品牌Valextra的七夕推薦了帶來清脆音響的Tric Trac包款，除冰藍色外另有卡其色，以色彩營造差異、同中求異。圖／Valextra提供
義大利品牌Valextra的七夕推薦了帶來清脆音響的Tric Trac包款，除冰藍色外另有卡其色，以色彩營造差異、同中求異。圖／Valextra提供

Marc Jacobs Wave氣球手拿包，23,000元。圖／Marc Jacbos提供
Marc Jacobs Wave氣球手拿包，23,000元。圖／Marc Jacbos提供

除了隨身包款，Valextra同時也推薦了雙色眼鏡套，可將鏡框隨身收納、也成為造型的一部分。圖／Valextra提供
除了隨身包款，Valextra同時也推薦了雙色眼鏡套，可將鏡框隨身收納、也成為造型的一部分。圖／Valextra提供

情人節 節日

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