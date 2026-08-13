聽新聞
0:00 / 0:00
Delvaux、Valextra、DIESEL情人節推薦 粉嫩色、蝴蝶結 浪漫傳情
七夕情人節將至，多個精品品牌包含Delvaux、Valextra、Marc Jacobs與DIESEL不約而同推薦了節日產品，以粉嫩色彩、愛心或是共享為主題，成為情人或伴侶間送禮的精巧之選。
重新站回街頭潮流風格第一線的DIESEL，又以品牌首字母的大寫D Logo融入包含1DR、1DR Dome、迷你款Play等多個包款，訂價約在5,680至26,800元之間不等，而隨身的掛飾、鑰匙圈等入門配件單品也帶來水鑽腰鍊、繩結鎖頭吊飾、D LOGO 鍊繩吊飾或B-PHOENIX皮帶，全數萬元有找。
在街頭風格中帶著童心玩趣的Marc Jacobs，不僅多個包款如Babe、Sack都使用了丹寧材質，並有以蝴蝶結為元素的掛飾、Tote托特包，或是以口金包變形的Wave氣球手拿包，以造型、幽默感取勝。
比利時王室愛用品牌Delvaux則將色彩聚焦在柔和的粉色系，像是Brillant Tempo S披上了棉花糖紫、Cool Box Mini則籠罩上一「層」雲霧藍色，而品牌最具辨識度的Pin Twist則有著著清爽、0熱量的檸檬奶油色，輕鬆融入夏日情境。
聚焦在義式風格、建築為靈感的Valextra則訴諸情侶間的「共享」概念，無論是Tric Trac或Brera B-Tracollina包款都帶來中性尺寸與多變中性色彩，讓情侶可「共享」同一包款，但以不同色彩、同中求異；其中Tric Trac包款並是以包款開闔時的清脆聲響，宛如一個情人間的儀式感，清脆、甜美上路。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。