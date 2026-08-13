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趙露思配戴款珠寶亮相！周大福限時精品店 金雕微型台北101大樓太酷了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
獨家商品台北101黃金擺件，黃金總重約195g，173萬元。圖／周大福提供
獨家商品台北101黃金擺件，黃金總重約195g，173萬元。圖／周大福提供

周大福（Chow Tai Fook）於台北101購物中心開設限時精品店，打造東方珠寶美學新體驗，亦是這個1929年創立的品牌品牌拓展台灣市場與零售布局的重要一步。

限時精品店空間開闊，以黑胡桃木搭配香檳金細節，營造溫潤雅緻的氛圍，讓珠寶成為視覺焦點，同時呼應周大福兼具傳統底蘊與現代美學的品牌精神。開幕之際，更特別推出「台北101黃金擺件」，選自傳福系列（ROUGE Collection）及傳喜系列（JOIE Collection），將當代造型與中華文化寓意融合，成為台北限定的開幕臻品。

全球品牌代言人趙露思所演繹得周大福萬相系列（DAWN Collection）黃金鑽石鎏彩項鍊，也於此次台北101限時精品店開幕之際首次於台灣亮相。作品從中國傳統四瓣花、寶相花及團花圖騰汲取靈感，以柔和曲線搭配鮮明幾何設計，在古典意象與現代造型之間取得平衡。項鍊所象徵的破曉生機與圓滿寓意，也透過珠寶傳遞擁抱真我的力量。

Chow Tai Fook台北101購物中心限時精品店。圖／周大福提供
Chow Tai Fook台北101購物中心限時精品店。圖／周大福提供
Chow Tai Fook傳承系列黃金擺件。圖／周大福提供
Chow Tai Fook傳承系列黃金擺件。圖／周大福提供

萬相系列玄黑鎏彩黃金鑽石戒指，10萬3,000元。圖／周大福提供
萬相系列玄黑鎏彩黃金鑽石戒指，10萬3,000元。圖／周大福提供

獨家商品萬相系列黃金鑽石鎏彩項鍊，59萬6,000元。圖／周大福提供
獨家商品萬相系列黃金鑽石鎏彩項鍊，59萬6,000元。圖／周大福提供

獨家商品台北101黃金擺件，黃金總重約195g，173萬元。圖／周大福提供
獨家商品台北101黃金擺件，黃金總重約195g，173萬元。圖／周大福提供

萬相系列黃金耳環，70,600元。圖／周大福提供
萬相系列黃金耳環，70,600元。圖／周大福提供

傳福系列白色鎏彩黃金項鍊，79,600元。圖／周大福提供
傳福系列白色鎏彩黃金項鍊，79,600元。圖／周大福提供

傳喜系列黃金鑽石耳環，41,300元。圖／周大福提供
傳喜系列黃金鑽石耳環，41,300元。圖／周大福提供

台北101 周大福 珠寶 金雕

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