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今年賞楓旺季日本團費貴1成 把握1時段旅行社祭最高1成5優惠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
赴日本賞楓是每年秋季的熱門行程。圖／雄獅旅遊提供
赴日本賞楓是每年秋季的熱門行程。圖／雄獅旅遊提供

日本為台人出國旅遊熱門地點，而大批賞楓人潮讓機票不僅昂貴更是一票難求，今年更受到通膨、機場稅、燃油附加費影響，日本航線團費較去年同期漲幅約7至10％，但中華民國旅行業品質保障協會指出，今年強碰選舉導致出國人潮減緩，因此投票前幾天旅行社會推優惠專案，讓利約10至15％，想撿便宜民眾可把握。

中華民國旅行業品質保障協會今發布第4季（10至12月）各線旅行團合理參考價格，負責日本線的自價委員黃清凉說，四季為賞楓旺季，為日本旅遊成本最高的季節，但日本受到通膨、機場稅調漲2000日圓，燃油附加費也增加，因此今年日本航線團費較去年同期上漲約7至10％。

黃清凉指出，今年第4季5天日本航線團費，平均落在2萬5900元至6萬3900元之間。今年剛好遇到台灣選舉年，11月28日為九合一選舉投票日，而台灣人對於投票有極高的意願及意識，導致出國人潮減緩，但航班仍持續飛行，因此旅行社會在選前（11月24日至28日）推出優惠專案，讓利約10至15％，以提高選前民眾出遊意願。

同樣受到中東戰事致機場稅、燃油附加費調漲影響的澳洲航線團，加上10月起為紐澳旅遊旺季，今年團費漲幅最多高達18％；另外，新加坡市場也調漲15％，5天團費約2萬5000元至5萬2000元，上述兩地點為今年第4季漲幅最高的前2名。

品保協會公關主委李奇嶽表示，今年第4季旅遊市場可用「漲多跌少、短程分化、長程看月份」來形容。與去年同期相比，多數海外團費上漲約3%至10%，其中澳洲約漲18%、新加坡約15%，為漲幅較明顯的市場。

日本雖然日圓仍相對便宜，但受到當地通膨、機場稅、燃油及賞楓旺季影響，團費仍上漲約7%至10%。相較之下韓國受惠於航班供給增加，價格大致持平到微漲3%，是今年秋冬CP值較高的市場。長程方面，美加、歐洲平均只漲3%到5%，如果避開聖誕跨年，11月到12月上旬甚至有機會找到比暑假便宜很多的團體商品。

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