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7-ELEVEN雙茶品牌推7款新飲！CITY TEA紫桑果粒冰茶系列限時2杯88元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
!+ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR自8月19日起新推出「荔枝氣泡飲」，嘗鮮價49元（原價70元），全台限量4萬杯，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
!+ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR自8月19日起新推出「荔枝氣泡飲」，嘗鮮價49元（原價70元），全台限量4萬杯，售完為止。圖／7-ELEVEN提供

8月23日處暑即將到來，抓緊夏天的尾巴、滿足初秋轉換味蕾的需求，7-ELEVEN雙茶品牌自8月19日起嚴選酪梨、荔枝、桑葚入茶，推出7款適合初秋的療癒系手搖飲新選擇，!+? CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR全新研發口感滑順濃郁的「真酪茶拿鐵」，更攜手統一布丁打造「真酪布丁茶拿鐵」，同場加映全新「荔枝氣泡飲」；CITY TEA現萃茶「紫桑果粒冰茶」好評回歸，另有第二波「好茶不打烊」活動好評再加碼，平日夜間晚上9點到12點指定飲品買一送一。

7-ELEVEN CITY TEA現萃茶去年推出「紫桑果粒冰茶」，首賣兩週即吸引超過16萬人次體驗，8月19日於全台3,000家門市回歸，以榮獲食品界米其林指南iTi風味絕佳獎三星最高榮譽的琥珀小葉紅茶、梔子花青茶兩款茶湯為基底，分別搭配酸甜多汁、果實感的桑葚果醬，推出季節限定的「紫桑果粒琥珀小葉紅茶」與「紫桑果粒梔子花青茶」，搭配真實果粒口感，感受果香與茶韻的完美融合。8月19日至9月1日購買紫桑果粒冰茶系列任2杯只要88元。

!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR看好酪梨系手搖飲網友討論與市場接受度高，自8月19日起於全台570家門市全新推出「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列。嚴選口感細緻滑順的加林1號、果香清甜的紅心圓兩大台產酪梨品種，將酪梨獨有的清新果香與綿密口感融入茶香醇厚的2款不可思議茶BAR人氣茶拿鐵，包含清雅香氣的四季青萱茶拿鐵、甘醇回韻的輕焙烏龍茶拿鐵，打造層次豐富全新「真酪茶拿鐵」系列。

!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR同步推出的「真酪布丁茶拿鐵」系列，攜手人氣爆棚的統一布丁打造全新神級新飲，富有濃郁布丁香氣與滑嫩口感，融合細緻果肉的酪梨，帶來猶如甜點般的奢華享受。歡慶真酪茶拿鐵上市，自8月19日至9月15日期間購買「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列即享同價位第2杯半價嘗鮮優惠。

!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR今年6月首度推出清爽解膩的「芒果青氣泡飲」熱銷一空，再創第二款氣泡特調選擇，8月19日起推出全新「荔枝氣泡飲」，搭配口感Q彈的晶球波波，沁涼有嚼勁，新上市嘗鮮價49元（原價70元），全台限量4萬杯，售完為止。

此外，CITY TEA、!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR雙茶品牌再推第二波「好茶不打烊」活動，即日起至9月1日每週一至週五晚上9點到12點指定品項如CITY TEA的梔子花青茶、冰淇淋紅茶，以及不可思議茶BAR的四季蘋安蜜露紅、珍芭雷夢青等，每日輪番推出買一送一，菜單天天換。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

!+ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR自8月19日至9月15日期間購買「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列，即享同價位第2杯半價嘗鮮優惠。圖／7-ELEVEN提供
!+ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR自8月19日至9月15日期間購買「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列，即享同價位第2杯半價嘗鮮優惠。圖／7-ELEVEN提供

!+ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR自8月19日起於全台570家門市全新推出「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列。圖／7-ELEVEN提供
!+ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR自8月19日起於全台570家門市全新推出「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列。圖／7-ELEVEN提供

!+ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR即日起至9月1日每週一至週五晚上9點到12點推出第二波「好茶不打烊」活動。圖／7-ELEVEN提供
!+ CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR即日起至9月1日每週一至週五晚上9點到12點推出第二波「好茶不打烊」活動。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN雙茶品牌自8月19日起推出7款初秋新飲。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN雙茶品牌自8月19日起推出7款初秋新飲。圖／7-ELEVEN提供

CITY TEA現萃茶即日起至9月1日每週一至週五晚上9點到12點推出第二波「好茶不打烊」活動。圖／7-ELEVEN提供
CITY TEA現萃茶即日起至9月1日每週一至週五晚上9點到12點推出第二波「好茶不打烊」活動。圖／7-ELEVEN提供

CITY TEA現萃茶「紫桑果粒冰茶」8月19日起於7-ELEVEN全台3,000家門市好評回歸。圖／7-ELEVEN提供
CITY TEA現萃茶「紫桑果粒冰茶」8月19日起於7-ELEVEN全台3,000家門市好評回歸。圖／7-ELEVEN提供

手搖飲 7-Eleven

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