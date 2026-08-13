鄭智善「甜蜜蜜」菜單曝光！台灣獨家「韓式炒碼麵、炸醬麵」強勢開賣

《黑白大廚：料理階級大戰》鄭智善主廚旗下人氣中華料理品牌「甜蜜蜜 Tianmimi」台北店，正式公開試營運期間菜單。除了韓國門市人氣料理，這次更特別為台灣市場打造限定菜色，其中「韓式炸醬麵」與「韓式炒碼麵（짬뽕）」更是韓國「甜蜜蜜」餐廳從未販售的料理，僅在台北店限定供應。

「甜蜜蜜 Tianmimi」台北店除了延續品牌經典菜色，包括黑醋脆香豬、魚香茄子獅子頭、麻辣奶油蝦、番茄湯麵等，也因應台灣消費者的飲食習慣，增加多款蔬菜料理與清爽涼菜，其中甜蜜蜜涼拌小黃瓜以酸甜風味解膩，成為餐桌上的開胃選擇；主菜則加入多道台灣限定料理，讓熟悉韓國「甜蜜蜜」的饕客，也能在台北吃到不同於韓國門市的全新版本。

值得注意的是，此次台北店菜單並非單純複製韓國店，而是保留招牌風味後，再針對台灣市場重新設計。尤其「韓式炸醬麵」與「韓式炒碼麵（짬뽕）」首度在台北登場，成為這次菜單曝光最具話題性的亮點，也讓台灣店不只是海外分店，更具備專屬於台北的飲食特色。

酒水部分同樣融入台灣元素，酒單包括鄭智善主廚喜愛的金門高粱酒，以及多款台灣啤酒，另搭配噶瑪蘭威士忌，從中式料理、韓式風味一路延伸至台灣酒款，形成具有在地特色的餐酒搭配。

「甜蜜蜜 Tianmimi」台北店目前為試營運階段，現行菜單後續可能依實際營運狀況調整，若有菜色變更將由餐廳另行公告。對於想一探鄭智善台北新店的食客而言，這次除了能吃到韓國人氣招牌，也能搶先品嘗只有台灣才有的限定料理。

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「甜蜜蜜 Tianmimi」台北店供應多種飲品。圖／摘自IG（@tianmimi_taipei）