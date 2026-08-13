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《維也納美泉宮管弦樂團》歲末音樂會！經典圓舞曲與莫札特名作 早鳥優惠最後倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《維也納美泉宮管弦樂團》歲末音樂會 經典圓舞曲與莫札特名作 早鳥優惠最後倒數。圖／聯合數位文創提供
《維也納美泉宮管弦樂團》歲末音樂會 經典圓舞曲與莫札特名作 早鳥優惠最後倒數。圖／聯合數位文創提供

2026歲末，一場充滿維也納風情的音樂盛宴即將登場，早鳥優惠也進入最後倒數。來自奧地利的 Schönbrunn Palace Orchestra Vienna（維也納美泉宮管弦樂團），將於12月6日（日）15:00首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。從莫札特、海頓到史特勞斯家族的經典作品，帶領觀眾沉浸於「音樂之都」維也納的優雅氛圍。8月20日為早鳥優惠最後一天，udn售票網限時推出最低85折起優惠，邀請喜愛歐洲文化與古典音樂的觀眾把握最後購票機會。

維也納向來被譽為「音樂之都」，美泉宮更是奧地利皇室文化的重要象徵。維也納美泉宮管弦樂團長年於美泉宮橘園（Schönbrunn Palace Orangery）演出，延續維也納宮廷音樂會的傳統，也持續巡演日本、德國、瑞典、捷克、丹麥、克羅埃西亞等地，透過細膩的演奏風格、富有歌唱性的旋律與典雅的舞曲節奏，將最具代表性的維也納音樂文化與歐洲生活美學分享給世界各地的觀眾。

本次演出將帶來多首最能代表維也納風華的經典作品。上半場由莫札特歌劇《費加洛婚禮》序曲揭開序幕，並演出海頓D大調第101號交響曲《時鐘》，展現維也納古典樂派兼具優雅與幽默的音樂魅力；下半場則由「圓舞曲之王」小約翰．史特勞斯的《春之聲》圓舞曲、《別客氣！》法式波卡、《惡魔》快速波卡，以及享譽全球的《藍色多瑙河》圓舞曲等作品，勾勒出十九世紀維也納舞會文化的迷人風貌，讓觀眾彷彿漫步多瑙河畔，沉浸於歐洲宮廷的浪漫氛圍。

從古典樂派的深厚底蘊，到史特勞斯家族流傳百年的圓舞曲文化，《維也納美泉宮管弦樂團》將以最具代表性的維也納經典名作，帶領觀眾展開一場穿越時空的音樂文化之旅。早鳥優惠將於8月20日23:59截止，最低85折起限時倒數，邀請觀眾把握最後優惠，在歲末走進國家音樂廳，共享一場原汁原味的維也納宮廷音樂饗宴。

演出曲目

【維也納古典樂派】

海頓｜第101號交響曲《鐘》

莫札特｜《費加洛婚禮》序曲

【維也納圓舞曲之夜】

小史特勞斯｜《春之聲》圓舞曲

《藍色多瑙河》圓舞曲

《雷鳴與閃電》波卡舞曲

克萊斯勒｜《愛之悲》、《愛之喜》

【演出資訊】

演出名稱：維也納美泉宮管弦樂團

時間：2026年12月6日 (日) 15:00

演出地點：國家音樂廳

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官方網站

粉絲專頁

客服專線：02-2649-1688（每日9:00~18:00）

大宗購票：02-2649-1689#1（週一至週五9:00~17:00）

主辦單位：聯合數位文創

指定航空：長榮航空

維也納 音樂 音樂會

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