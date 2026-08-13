星宇航空台中-名古屋航線10月25日首航 初期每周4班

2026歲末，一場充滿維也納風情的音樂盛宴即將登場，早鳥優惠也進入最後倒數。來自奧地利的 Schönbrunn Palace Orchestra Vienna（維也納美泉宮管弦樂團），將於12月6日（日）15:00首度登上國家音樂廳，帶來源自世界文化遺產美泉宮橘園的宮廷音樂傳統。從莫札特、海頓到史特勞斯家族的經典作品，帶領觀眾沉浸於「音樂之都」維也納的優雅氛圍。8月20日為早鳥優惠最後一天，udn售票網限時推出最低85折起優惠，邀請喜愛歐洲文化與古典音樂的觀眾把握最後購票機會。

2026-08-13 15:09