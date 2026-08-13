星宇航空台中-名古屋航線10月25日首航 初期每周4班
星宇航空股份有限公司今天表示，10月25日起開闢台中-名古屋航線，即日起開賣，將以空中巴士（Airbus）新世代客機A321neo執飛，開航初期每周4班飛航，串聯兩地中部地區。
星宇航空說，隨名古屋航線加入，台中航網將拓展到12個國際航點，未來將持續深耕中部市場，以旅客需求為核心，深化台中航網布局。
繼2023年12月開航台北-名古屋航線後，星宇航空執行長翟健華透過新聞稿表示，名古屋作為日本中部最大城市，是旅客探索中部地區核心門戶，市區有豐富歷史文化與在地美食，還可輕鬆串聯飛驒高山、白川鄉、上高地及金澤等人氣景點，一直深受台灣旅客喜愛。
翟健華說，持續深耕台中市場的星宇航空開闢台中直飛名古屋，提供中部旅客更便捷出行選擇，進一步完善台中出發的東北亞航網布局。
除星宇航空持續擴大航網布局，長榮航空股份有限公司日前也宣布，12月1日開闢桃園-印度德里直飛航線，提供每周5班飛航服務。
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