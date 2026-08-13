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台灣好湯串連19溫泉區推優惠 估旺季住宿率可成長3成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2026至2027台灣好湯串連全台19個特色溫泉區，推出年度超值泡湯優惠。記者胡瑞玲／攝影
2026至2027台灣好湯串連全台19個特色溫泉區，推出年度超值泡湯優惠。記者胡瑞玲／攝影

2026至2027台灣好湯串連全台19個特色溫泉區，推出年度超值泡湯優惠，今年邀請Netflix「黑白大廚」人氣主廚Edward Lee擔任泉旅引路人，啟動儀式將於9月4日於台中谷關登場，屆時將有主題踩街、山谷燈光節點燈、部落健行音樂晚會等活動接力展開；溫泉觀光協會指出，透過提前宣傳行銷，預估旺季住宿率會再成長30％。

交通部觀光署表示，「台灣好湯」為觀光署四大觀光節慶品牌之一，今年由參山國家風景區管理處主辦，以品牌國際化、產品創新化及市場精準化三大策略推動，除串聯全台19處特色溫泉區，同時結合「東亞溫泉聯盟」辦理交流論壇。

9月4日上午將於台中日光溫泉會館邀集台日韓溫泉協會成員分享及探討各國Wellness Tourism（療癒旅遊）發展趨勢。

觀光署表示，今年台灣好湯鎖定日本、韓國、香港、東南亞及歐美市場，透過國際影音、數位社群、海外旅遊平台及組團旅行社合作，全面提升台灣溫泉品牌國際能見度，打造具國際辨識度與市場競爭力的四季旅遊品牌。

中華民國溫泉觀光協會理事長李浩瑋說，「台灣好湯」活動自2007年舉辦至今，規模越來越盛大。台灣泡溫泉文化淡旺季非常分明，台灣民眾泡湯習慣幾乎都在冬天，但台灣其實一年四季都適合泡湯，泉質不同感受也不同，且各個季節的景色也不一樣，泡起來的感受也會有差異。

李浩瑋表示，希望藉由提前舉辦行銷活動，讓全台民眾及外國遊客了解一年四季都適合來台泡湯；9月開始會有溫泉季的宣傳，但透過台灣好湯活動提前行銷，盼不僅讓客源分散到淡季，更可讓旺季的住宿率再增加30％。

參山處說，今年攜手農業部林業署，以及中興大學新化林場、惠蓀林場、台灣大學溪頭自然教育園區推出「山林湯旅」優惠，即日起至10月31日前入住合法泉區旅宿，即可享全台14處國家森林遊樂區及三大林場半票優惠。

12月4日至17日則與台鐵公司合作，推出期間限定「台灣好湯．溫泉尋味便當」，於台北餐旅分處1至4店、板橋店及七堵餐務室限量販售；另首度於桃園機場及通路推出關子嶺泥漿溫泉特色商品與限量版「紅玉滿赤心雞蛋糕」，將溫泉品牌延伸至「食、宿、遊、購、行」多元生活體驗。

此外，觀光署整合資源推出專為銀世代規畫的「凰金遊程」，精選北、中、南及東部共5條特色溫泉遊程，串聯溫泉、美食、文化及旅宿，提供1日至5日不同天數選擇，打造兼具健康、慢遊及樂齡友善的療癒旅遊體驗。

票券優惠部分，參山處指出，今年自10月起也推出299元起精選泡湯方案，雙11購物節再加碼祭出超值優惠，只要購買「299元精選泡湯通用券」，再加「1元」即可多得1張，限量800張；2027年3月至6月淡季期間，凡購買通用券滿5000元，即加贈價值2500元Taiwan Pass台鐵版，限量100套。

2026至2027台灣好湯串連全台19個特色溫泉區，推出年度超值泡湯優惠。圖／觀光署提供
2026至2027台灣好湯串連全台19個特色溫泉區，推出年度超值泡湯優惠。圖／觀光署提供

2026至2027台灣好湯串連全台19個特色溫泉區，推出年度超值泡湯優惠，今年邀請Netflix「黑白大廚」人氣主廚Edward Lee擔任泉旅引路人。圖／觀光署提供
2026至2027台灣好湯串連全台19個特色溫泉區，推出年度超值泡湯優惠，今年邀請Netflix「黑白大廚」人氣主廚Edward Lee擔任泉旅引路人。圖／觀光署提供

2026至2027台灣好湯串連全台19個特色溫泉區，推出年度超值泡湯優惠，今年邀請Netflix「黑白大廚」人氣主廚Edward Lee（右）擔任泉旅引路人。記者胡瑞玲／攝影
2026至2027台灣好湯串連全台19個特色溫泉區，推出年度超值泡湯優惠，今年邀請Netflix「黑白大廚」人氣主廚Edward Lee（右）擔任泉旅引路人。記者胡瑞玲／攝影

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