把經典調飲變西裝？丁海寅、崔傘義式西裝上身 光看就微醺！

當酒香餘韻跨越杯盞，調酒的美妙靈感有時也會躍然於頂級精品設計之中。近日便有韓國兩位明星崔傘、丁海寅先後穿上Dolce&Gabbana近的Martini Fit西裝，在鏡頭前展現瀟灑挺拔的紳士風采。

什麼是Martini Fit西裝？原來這是Dolce&Gabbana別具代表性的剪裁輪廓，以經典調飲Martini為名，整體西裝風格強烈、直接，並延伸出輕量結構的Martini Light版本。相較於傳統義式西裝強烈的線條感，Martini Light採用圓弧形尖領、輕量肩部設計，再搭配半麻襯工藝，保留義式的經典修身特色，並添加以輕鬆隨性的現代時髦。

兩位全球品牌大使以各自詮釋演繹不同魅力。丁海寅是在Netflix新劇《我的荒糖戀愛》的發表會身穿單排扣樣式，散發溫柔沉穩的理想型男友感；崔傘則在2026 ATEEZ FANMEETING以雙排扣造型現身，展現銳利且具侵略性的氣場，將同系列西裝展現兩種截然不同風采印象。

在工法與結構上，Martini Light西裝選用細條紋羊毛材質，結合「deconstruction」去結構化概念，給予穿者輕盈快適的體感，適合隆重盛會或Smart Casual搭配。單品細條紋羊毛長褲售價41,250元，雙排扣羊毛外套款則為13萬7,750，展現頂級義式工藝，可洽全台Dolce&Gabbana專門店詢問。

丁海寅出席新戲發表記者會時，選用了Dolce&Gabbana的Martini Light單排扣羊毛西裝。圖／翻攝自IG@holyhaein

Dolce&Gabbana Martini Light雙排扣羊毛西裝外套，13萬7,750元。圖／Dolce&Gabbana提供