7-ELEVEN搶初秋手搖飲商機！酪梨入茶、統一布丁也來了 7款新品一次看

8月23日處暑將至，7-ELEVEN搶攻初秋手搖飲商機，旗下雙茶品牌自8月19日起一口氣推出7款新品，首度將台產酪梨融入茶飲，並攜手統一布丁打造「真酪布丁茶拿鐵」，另有荔枝氣泡飲、紫桑果粒冰茶等新品及回歸品項；同步加碼夜間指定飲品買一送一優惠，從新品、聯名到促銷搶攻全天候飲品市場。

7-ELEVEN表示，CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR看好酪梨系手搖飲的討論度與市場接受度，自8月19日起於全台570家門市推出「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列，選用加林1號、紅心圓兩大台產酪梨品種，搭配四季青萱茶拿鐵及輕焙烏龍茶拿鐵，主打酪梨綿密滑順口感與茶香結合，冷熱皆可飲用。

其中，「真酪布丁茶拿鐵」更攜手統一布丁，將布丁香氣與滑嫩口感加入酪梨茶拿鐵，鎖定偏好濃郁及咀嚼系飲品的消費者。8月19日至9月15日期間，購買「真酪茶拿鐵」與「真酪布丁茶拿鐵」系列，可享同價位第2杯半價優惠。

除酪梨新品外，不可思議茶BAR也延續氣泡飲商機，繼今年6月推出「芒果青氣泡飲」後，8月19日起再推出「荔枝氣泡飲」，以荔枝搭配氣泡及晶球波波，新上市嚐鮮價49元，全台限量4萬杯，售完為止。

CITY TEA現萃茶則讓去年熱賣的「紫桑果粒冰茶」回歸。7-ELEVEN指出，該系列去年首賣兩周吸引超過16萬人次到店體驗，此次自8月19日起於全台3,000家門市開賣，以琥珀小葉紅茶、梔子花青茶兩款茶湯為基底，搭配桑葚果醬，分別推出「紫桑果粒琥珀小葉紅茶」及「紫桑果粒梔子花青茶」。8月19日至9月1日，紫桑果粒冰茶系列任選2杯88元。

7-ELEVEN也持續搶攻夜間手搖飲需求，CITY TEA與不可思議茶BAR推出第二波「好茶不打烊」活動，即日起至9月1日，每周一至周五晚間9時至12時，指定飲品輪番推出買一送一，包括CITY TEA梔子花青茶、冰淇淋紅茶，以及不可思議茶BAR四季蘋安蜜露紅、珍芭雷夢青等品項，以超商全時段營業優勢延伸茶飲消費時段。