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「台灣好湯」19溫泉區串聯優惠 黑白大廚愛德華．李助陣引路

中央社／ 台北13日電

2026-2027台灣好湯開跑，觀光署今天宣布，以「四季泉旅．台式療癒」為行銷主軸，串聯全台19個特色溫泉區，推出超值泡湯優惠，更邀請「黑白大廚愛德華．李擔任泉旅引路人。

交通部觀光署副署長黃荷婷今天出席2026－2027「台灣好湯」啟動記者會致詞時表示，過去溫泉大多集中在特定市場，近年來全球都積極推動溫泉旅遊，主要是希望透過泡湯讓身體更加舒適、心情獲得療癒，並在泡湯、品味美食的過程中，享受旅遊帶來的美好時光。

黃荷婷指出，今年希望以「四季都可以泡湯」為主題進行推廣，她提到，台灣從北、中、南到東部都有豐富的溫泉資源，各地泉質也各具特色，即使同樣屬於碳酸氫鈉泉，不同地區的泉質仍有所差異，值得旅客逐一探索、體驗各溫泉區的特色。

她說，今年也希望進一步將溫泉住宿打造為認識在地文化與美食的入口，旅客不只是到溫泉區住宿、泡湯，而是能透過旅遊深入認識當地的土地、文化與產業，了解不同的地質環境如何孕育獨特的溫泉與泉脈，以及泉水如何滋養在地農作物，進而形成具有地方特色的食材。

除了推出各項優惠活動，黃荷婷表示，也希望透過名人、知名廚師及相關創作者的參與，從世界各國不同的視角重新看台灣溫泉，並透過他們向全世界行銷台灣溫泉，期盼他們用自己的語言介紹台灣、分享台灣的美好。

觀光署表示，「台灣好湯」為觀光署4大觀光節慶品牌之一，今年由參山國家風景區管理處主辦，以品牌國際化、產品創新化及市場精準化3大策略推動，除串聯全台19處特色溫泉區，同時結合「東亞溫泉聯盟」辦理交流論壇，今年更邀請Netflix「黑白大廚」名廚愛德華．李（Edward Lee）擔任泉旅引路人。

今年除了深化國際行銷外，觀光署指出，還推出專為銀世代規劃的「凰金遊程」，精選北、中、南及東部共5條特色溫泉遊程，串聯溫泉、美食、文化及旅宿，提供1日至5日不同天數選擇，打造兼具健康、慢遊及樂齡友善的療癒旅遊體驗。

票券優惠方面，觀光署表示，今年自10月起推出新台幣299元起精選泡湯方案，雙11購物節再加碼祭出超值優惠，只要購買「299元精選泡湯通用券」，再加「1元」即可多得1張，限量800張；116年3月至6月淡季期間，凡購買通用券滿5000元，即加贈價值2500元Taiwan Pass台鐵版，限量100套。

黑白大廚 愛德華 觀光署

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