Miu Miu七夕情人節 形塑非溫室花朵的自信獨立與嫵媚

2026年Miu Miu推出全新七夕限定系列，將服飾配飾融入花語情意。形象視覺於中國拍攝，品牌並邀請攝影師范欣掌鏡，並由品牌大使、中國明星趙今麥與歌手劉柏辛親自入鏡演繹，共譜詩意佳節篇章。

鏡頭聚焦節日前夕花束包裝與配送的有條不紊畫面，靜靜捕捉城市角落為愛準備的動人瞬間。鮮花與花藝作品交織出繁盛景致，細膩串聯起贈與、收穫與深情愛意。整體影像質感更像蒙上一層白色冷光、宛如溫室花園，然而趙今麥與劉柏辛同時換上別具戲劇張力的Miu Miu單品，展現並非溫室花朵的獨立堅強、自信與動容。

Miu Miu 2026七夕情人節配件推薦主打精緻皮革運動鞋與膝下長靴，並帶來新款Vivant與Spirit包款。小型皮件選用納帕皮革、麂皮及亮面皮革，搭配經典色與柔和粉彩色調；其中新品像是Bubble運動鞋選擇了方形鞋楦，以及明顯的顆粒膠底，頗具造型效果也提升了抓地力，新款Eau de Parfum淡香精則將包款的抓皺紋理轉化為玻璃刻痕，呈現曼妙的光影變化。

該系列同時涵蓋復古眼鏡、髮飾與優雅珠寶，並將品牌Logo了融入愛心與珍珠元素，打造項鍊與耳環。限定新品即日起於指定專門店及miumiu.com官網正式發售。

Miu Miu Bubble運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu推出2026七夕限定系列，並由品牌大使、中國明星趙今麥與歌手劉柏辛入鏡。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Miutine Eau de Parfum淡香精，100毫升、6,700元，另有50與30毫升。圖／Miu Miu提供