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Miu Miu七夕情人節 形塑非溫室花朵的自信獨立與嫵媚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Miu Miu Spirit納帕皮革手提包，51,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Spirit納帕皮革手提包，51,000元。圖／Miu Miu提供

2026年Miu Miu推出全新七夕限定系列，將服飾配飾融入花語情意。形象視覺於中國拍攝，品牌並邀請攝影師范欣掌鏡，並由品牌大使、中國明星趙今麥與歌手劉柏辛親自入鏡演繹，共譜詩意佳節篇章。

鏡頭聚焦節日前夕花束包裝與配送的有條不紊畫面，靜靜捕捉城市角落為愛準備的動人瞬間。鮮花與花藝作品交織出繁盛景致，細膩串聯起贈與、收穫與深情愛意。整體影像質感更像蒙上一層白色冷光、宛如溫室花園，然而趙今麥與劉柏辛同時換上別具戲劇張力的Miu Miu單品，展現並非溫室花朵的獨立堅強、自信與動容。

Miu Miu 2026七夕情人節配件推薦主打精緻皮革運動鞋與膝下長靴，並帶來新款Vivant與Spirit包款。小型皮件選用納帕皮革、麂皮及亮面皮革，搭配經典色與柔和粉彩色調；其中新品像是Bubble運動鞋選擇了方形鞋楦，以及明顯的顆粒膠底，頗具造型效果也提升了抓地力，新款Eau de Parfum淡香精則將包款的抓皺紋理轉化為玻璃刻痕，呈現曼妙的光影變化。

該系列同時涵蓋復古眼鏡、髮飾與優雅珠寶，並將品牌Logo了融入愛心與珍珠元素，打造項鍊與耳環。限定新品即日起於指定專門店及miumiu.com官網正式發售。

Miu Miu Bubble運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Bubble運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供

Miu Miu推出2026七夕限定系列，並由品牌大使、中國明星趙今麥與歌手劉柏辛入鏡。圖／Miu Miu提供
Miu Miu推出2026七夕限定系列，並由品牌大使、中國明星趙今麥與歌手劉柏辛入鏡。圖／Miu Miu提供

Miu Miu Miutine Eau de Parfum淡香精，100毫升、6,700元，另有50與30毫升。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Miutine Eau de Parfum淡香精，100毫升、6,700元，另有50與30毫升。圖／Miu Miu提供

以窄版袖口改造的窄管褲，呈現Miu Miu愛用的結構改造設計手法。圖／Miu Miu提供
以窄版袖口改造的窄管褲，呈現Miu Miu愛用的結構改造設計手法。圖／Miu Miu提供

七夕 情人節 自信

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