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祥和蔬食 推出主廚私藏紅燒牛若麵

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
祥和蔬食推出主廚私藏紅燒牛若麵。圖／業者提供
祥和蔬食推出主廚私藏紅燒牛若麵。圖／業者提供

連續九年榮獲台北米其林必比登推薦的蔬食品牌祥和蔬食近日推出全新常溫包裝湯麵系列，有紅燒牛若麵與麻油猴頭菇麵線兩種口味。兩款新品皆採用「常溫保存」的便利設計，一盒兩份是小家庭或單身族剛剛好的份量，讓消費者在家即可輕鬆享用主廚私藏的湯麵料理。

全新推出的 祥和紅燒牛若麵，以多種嚴選香料與天然食材熬煮湯底，加入主廚獨家研製的川味干鍋醬，打造香氣濃郁、溫潤不燥的紅燒風味。

加上以非基改大豆製成且口感逼真的Q彈素牛腩，完整吸附紅燒湯汁精華，呈現「無肉也歡」的驚艷口感。搭配無添加防腐劑的台南關廟手工日曬刀削麵，麵體香Q有勁，更充分吸附湯汁，讓麵體與湯頭形成完美的搭配，傳遞祥和蔬食對植物性料理的細膩堅持與川味蔬食的獨特魅力。

另一款新品 祥和麻油猴頭菇麵線，主廚選用上等猴頭菇，細心切塊成容易入口的大小，再輔以老薑與純黑芝麻油爆香後，經慢火燉煮呈現濃郁卻不膩的溫補湯底，並搭配手工日曬自然無添加的麵線而成。整道料理湯頭醇厚、香氣飽滿，是一年四季皆宜的暖心佳餚。

祥和蔬食自 2005 年創立以來，堅持選用天然食材，以川式料理手法打造層次分明的蔬食風味，品牌致力於讓蔬食成為人人都能享受的美味。

此次推出的常溫麵食系列，延續「好吃、便利、無負擔」的理念，讓消費者在家也能輕鬆享受餐廳級蔬食。兩款新品即日起於祥和蔬食指定通路販售，適合家庭備餐、上班族快速料理、或作為健康伴手禮。登入「祥和蔬食」官方網站訂購，現正提供貼心的滿額免費宅配到府的服務。

連續九年榮獲台北米其林必比登推薦的蔬食品牌祥和蔬食近日推出全新常溫包裝湯麵系列。圖／業者提供
連續九年榮獲台北米其林必比登推薦的蔬食品牌祥和蔬食近日推出全新常溫包裝湯麵系列。圖／業者提供

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