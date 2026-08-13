影／「超越圈圈循環展」紅樓登場 逾50品牌展跨界循環力

「2026超越圈圈循環經濟新創展」上午在台北西門紅樓舉行開幕活動，今年集結全台逾50家新創品牌，並結合國際藝術家與學研單位，展現紡織、科技及材料等跨界協作的循環經濟成果。

本次展覽以跨域共創為核心，劃分「台灣紡流」、「循環生活提案」、「循環知識庫」及「互動體驗區」四大主題展區，涵蓋AI舊衣分選、海洋廢棄物再利用與半導體副產物轉化等創新案例。

環境部次長沈志修與資源循環署署長賴瑩瑩出席強調，循環經濟須貫徹全生命周期思維。展場本身即為循環設計實踐，大量運用農用籃、木棧板與瓦楞紙板等可拆解重複使用的資材。展期至16日止，現場包含AI互動、工作坊及企業媒合等多元活動，邀請大眾體驗資源循環的新可能。

「2026超越圈圈循環經濟新創展」上午在台北西門紅樓舉行，今年集結全台逾50家新創品牌，並結合國際藝術家與學研單位，展現紡織、科技及材料等跨界協作的循環經濟成果。記者林伯東／攝影