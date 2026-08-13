泰、日藝術家「超越圈圈」參展 循環創新成學校環教教案

「2026超越圈圈循環經濟新創展」今於西門紅樓登場，該展覽已邁入第7年，累計已串聯超過350個循環經濟品牌與團隊今年也集結全台超過50家循環經濟新創品牌代表，以及國際藝術家、學研單位與教育夥伴，從紡織、科技、材料、設計到藝術教育，呈現不同領域如何透過合作，也因為可拆解、可搬運及重複組裝，已有學校預約搬到學校展示，讓青年學子可以直接體驗，也將成為學校的環教教案。

本次展覽策展人、美麗台灣關懷協會創辦人賴懿容表示，今年以「Collaboration Creates Greater Impact」為策展核心，希望讓設計、科技、藝術、教育、企業與公眾跨越各自領域，在交流與共創中探索循環的新可能，也希望呈現當不同專業、資源與創意相遇，產生的不只是力量相加，更可能形成持續擴散的影響力，讓循環成為產業協作、教育推廣與生活實踐的共同語言。

環境部次長沈志修表示，循環經濟也不是單一企業、單一技術或政府部門可以完成，需要政府、企業、學研、設計、文化藝術及全民共同參與；當不同領域分享資源、共同創新，就能讓循環從個別案例逐步擴大為產業與社會共同參與的行動。

資源循環署署長賴瑩瑩表示，循環經濟真正要改變的，不只是廢棄物最後怎麼處理，更要往前思考產品怎麼設計、材料怎麼選擇，以及使用之後如何進入下一個循環。這次展覽從不同產業的循環案例，到展場空間本身，都可以看到這樣的思考，也顯示資源循環正從末端回收處理，逐步延伸到設計、生產、消費與再利用的各個環節。

賴瑩瑩說，本次展場運用農用籃、木棧板、瓦楞紙板、紙展架、循環地毯及E-Poster等搭建展示空間，以可拆解、可搬運及重複組裝為原則，減少一次性裝修與大量輸出耗材。

賴瑩瑩進一步說，展覽結束後，農用籃及木棧板回到原有用途，紙材可回收再製，循環地毯與展架則延續至下一個展覽或教育場域，例如讓申請預約的學校的學生可以直接體驗到這些展覽品，目前已經有3間學校預約，後續會讓更多學校預約體驗。

今年展覽也邀請日本藝術家大石曉規Akinori Oishi、泰國藝術家 Wishulada等國際夥伴參與，透過藝術、設計與文化交流，呈現循環材料與創意跨越產業及國界的不同可能；現場並結合AI互動、國際藝術家創作、劇場演出及工作坊等多元觀展體驗，引導民眾從觀看、觸摸材料到實際參與，認識日常選擇與資源循環的關係。