快訊

西南風+午後對流發展旺 從北到南11縣市大雨特報

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

聽新聞
0:00 / 0:00

泰、日藝術家「超越圈圈」參展 循環創新成學校環教教案

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「2026超越圈圈循環經濟新創展」自8月13日至16日在西門紅樓展出，讓民眾從材料、產品及生活等不同面向認識循環經濟。記者林伯東／攝影
「2026超越圈圈循環經濟新創展」自8月13日至16日在西門紅樓展出，讓民眾從材料、產品及生活等不同面向認識循環經濟。記者林伯東／攝影

「2026超越圈圈循環經濟新創展」今於西門紅樓登場，該展覽已邁入第7年，累計已串聯超過350個循環經濟品牌與團隊今年也集結全台超過50家循環經濟新創品牌代表，以及國際藝術家、學研單位與教育夥伴，從紡織、科技、材料、設計到藝術教育，呈現不同領域如何透過合作，也因為可拆解、可搬運及重複組裝，已有學校預約搬到學校展示，讓青年學子可以直接體驗，也將成為學校的環教教案

本次展覽策展人、美麗台灣關懷協會創辦人賴懿容表示，今年以「Collaboration Creates Greater Impact」為策展核心，希望讓設計、科技、藝術、教育、企業與公眾跨越各自領域，在交流與共創中探索循環的新可能，也希望呈現當不同專業、資源與創意相遇，產生的不只是力量相加，更可能形成持續擴散的影響力，讓循環成為產業協作、教育推廣與生活實踐的共同語言。

環境部次長沈志修表示，循環經濟也不是單一企業、單一技術或政府部門可以完成，需要政府、企業、學研、設計、文化藝術及全民共同參與；當不同領域分享資源、共同創新，就能讓循環從個別案例逐步擴大為產業與社會共同參與的行動。

資源循環署署長賴瑩瑩表示，循環經濟真正要改變的，不只是廢棄物最後怎麼處理，更要往前思考產品怎麼設計、材料怎麼選擇，以及使用之後如何進入下一個循環。這次展覽從不同產業的循環案例，到展場空間本身，都可以看到這樣的思考，也顯示資源循環正從末端回收處理，逐步延伸到設計、生產、消費與再利用的各個環節。

賴瑩瑩說，本次展場運用農用籃、木棧板、瓦楞紙板、紙展架、循環地毯及E-Poster等搭建展示空間，以可拆解、可搬運及重複組裝為原則，減少一次性裝修與大量輸出耗材。

賴瑩瑩進一步說，展覽結束後，農用籃及木棧板回到原有用途，紙材可回收再製，循環地毯與展架則延續至下一個展覽或教育場域，例如讓申請預約的學校的學生可以直接體驗到這些展覽品，目前已經有3間學校預約，後續會讓更多學校預約體驗。

今年展覽也邀請日本藝術家大石曉規Akinori Oishi、泰國藝術家 Wishulada等國際夥伴參與，透過藝術、設計與文化交流，呈現循環材料與創意跨越產業及國界的不同可能；現場並結合AI互動、國際藝術家創作、劇場演出及工作坊等多元觀展體驗，引導民眾從觀看、觸摸材料到實際參與，認識日常選擇與資源循環的關係。

藝術家 學校 教案

延伸閱讀

文博會品牌商展落幕 產值16.5億元創歷史新高

苗栗縣藝耆協會「采川生活─永植未來」登場 還有4場植物藝術手作體驗

讓機會跨越城鄉！永齡希望小學機器人大賽千名學童熱血登場

靜宜大學創「永續生態學院」 科技與人文並進培育新模式

相關新聞

Miu Miu七夕情人節 形塑非溫室花朵的自信獨立與嫵媚

2026年Miu Miu推出全新七夕限定系列，將服飾配飾融入花語情意。形象視覺於中國拍攝，品牌並邀請攝影師范欣掌鏡，並由品牌大使、中國明星趙今麥與歌手劉柏辛親自入鏡演繹，共譜詩意佳節篇章。

祥和蔬食 推出主廚私藏紅燒牛若麵

連續九年榮獲台北米其林必比登推薦的蔬食品牌祥和蔬食近日推出全新常溫包裝湯麵系列，有紅燒牛若麵與麻油猴頭菇麵線兩種口味。兩款新品皆採用「常溫保存」的便利設計，一盒兩份是小家庭或單身族剛剛好的份量，讓消費者在家即可輕鬆享用主廚私藏的湯麵料理。

影／「超越圈圈循環展」紅樓登場 逾50品牌展跨界循環力

「2026超越圈圈循環經濟新創展」上午在台北西門紅樓舉行開幕活動，今年集結全台逾50家新創品牌，並結合國際藝術家與學研單位，展現紡織、科技及材料等跨界協作的循環經濟成果。

泰、日藝術家「超越圈圈」參展 循環創新成學校環教教案

「2026超越圈圈循環經濟新創展」今於西門紅樓登場，該展覽已邁入第7年，累計已串聯超過350個循環經濟品牌與團隊今年也集結全台超過50家循環經濟新創品牌代表，以及國際藝術家、學研單位與教育夥伴，從紡織、科技、材料、設計到藝術教育，呈現不同領域如何透過合作，也因為可拆解、可搬運及重複組裝，已有學校預約搬到學校展示，讓青年學子可以直接體驗，也將成為學校的環教教案。

煙波阿里山北門館試營運突喊卡 莫內饗宴大量訂位取消惹怒饕客

國內知名煙波國際觀光集團取得嘉市閒置15年原宏都北門麗星大飯店ROT營運權，重新打造「煙波城行阿里山北門館」，原訂17日試營運生變延期，館內高檔自助餐食「莫內饗宴」品牌進軍嘉義，官網受理訂位，試營運前突然宣布延後開幕，原訂位取消，300多名訂位顧客措手不及，不少人湧入官方平台留言表達不滿。煙波王姓副總表示，造成消費者不便深感歉意，會優先考量訂位顧客權益，由飯店人員致電通知取消訂位消費者，說明後續安排。

跨越歌劇10年輝煌 衛武營新推威爾第名作遊唱詩人

衛武營連續10年製作歌劇，建構南台灣歌劇製作產業鏈，今年新推作曲家威爾第歌劇「遊唱詩人」，衛武營藝術總監簡文彬表示，「遊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。