「2026北海潮與火」倒數2周 火舞、光影、電音接力點亮北海岸

「2026北海潮與火」舉辦首周即吸引逾萬人次湧入新北市金山中角灣，共同感受海岸夜色與藝術展演交織而成的夏夜魅力，目前活動進入倒數2周，主辦單位邀請民眾把握暑假尾聲，體驗夜幕到破曉的北海岸魅力！

。由國際級表演團隊「即將成真火舞團」帶來的震撼演出，結合海岸夜色與光影藝術，點亮北海岸夏夜，掀起今夏最熱烈的觀光熱潮，活動將持續至8月23日，最後倒數兩週，邀請民眾把握暑假尾聲，一同感受從夜幕到破曉的北海岸魅力！

景觀處指出，精彩火舞秀即將於15、16、22日晚間7時登場，由「即將成真火舞團」以「寶島烈焰－烈馬奔騰」為主題，融入海岸、廟埕及節慶等在地文化意象，氣勢磅礡的火舞演出，讓火焰與海岸地景交織出專屬北海岸的夏夜風貌。

此外還有「夜幕流聲電音趴」與「光留之境」光影秀接力登場，歡迎活動最後2個禮拜走訪金山中角灣，感受北海岸獨特的夏夜氛圍。

除了夜間視覺饗宴，今年首度推出「日初瑜珈」晨間體驗，民眾可在中角灣迎著晨曦與海風舒展身心，體驗不同以往的清晨海岸風景。還有探索金山小旅行、海廢美學手作體驗、潮派任務大挑戰以及海洋市集等多元活動，串聯中角灣、中山溫泉公園及金山老街三大場域，帶領民眾認識金山人文歷史、漁業及溫泉文化，打造從夜幕至破曉不停歇的夏季品牌活動。「2026北海潮與火」活動官網。

8月且是金山甘藷產季，區公所規劃系列甘藷季活動，「千人焢窯+農夫市集」主活動將於22日在金山區玉爐路及周邊農地登場，現場還有表演團體演出、親子創意DIY和挖甘藷體驗活動等，邀請市民朋友白天來到金山享受慢旅遊、品嚐最在地、最甜蜜的甘藷滋味，詳情可至金山區公所官網查詢。